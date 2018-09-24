接受陳情動作引爭議 蘇辦：表達誠摯歉意

民進黨新北市長參選人蘇貞昌接受反深澳自救會陳情時，對會長拍肩膀、拍胸口，引發爭議。蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞今天解釋，拍肩是蘇貞昌的習慣動作，若讓對方感到不舒服，蘇貞昌已表達最誠摯的歉意。（記者賴筱桐攝）

2018-09-24 12:23

〔記者賴筱桐／新北報導〕反深澳燃煤電廠自救會會長陳志強昨天當面向民進黨新北市長參選人蘇貞昌陳情時，僅獲得拍肩膀、拍胸口並口頭說謝謝、加油的回應，引發自救會不滿。蘇貞昌競選辦公室今天公開致歉，並解釋拍肩是蘇貞昌的習慣動作，若讓對方感到不舒服，蘇貞昌已表達最誠摯的歉意。

蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞說明，昨天蘇貞昌在瑞芳區舉辦競選總部成立大會及後援會，致詞結束後趕往九份進行直播行程，因為時間比較趕，路上與幕僚討論演講、致詞內容及下一個行程的流程，剛好陳志強在半路現身，希望與蘇貞昌溝通。

黃韋鈞表示，蘇貞昌表達謝謝、加油、祝福之意後，陳志強表明有資料想提供給蘇貞昌參考，如果拿資料的過程讓陳志強感到不舒服的地方，蘇貞昌昨晚已親自擬聲明稿，表達最誠摯的歉意，希望陳志強能感受到誠意並接受道歉。

至於拍肩膀與肚子的動作，黃韋鈞解釋說，平常蘇貞昌到市場掃街拜票時，如果走得比較快，與民眾互動的動作就會比較大，那是蘇貞昌習慣鼓勵大家或是在溝通、聊天時的習慣動作，不只是與外面的攤商，與幕僚也會有這樣的動作，可能因為陳志強第一次與蘇貞昌面對面接觸，如果有令人不舒服的地方，蘇貞昌已表達最誠摯的歉意。

對於深澳電廠的立場，黃韋鈞強調，蘇貞昌的態度一直以來都非常清楚，新北市要發展不能沒有電，如果要設立電廠，必須安全無污染，如果是不安全、有污染的話，蘇貞昌絕對不會同意。