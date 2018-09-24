時力批柯又拉柯 姚文智：努力爭取回心轉意

2018-09-24 12:13

〔記者周彥妤／台北報導〕選戰逼近，時代力量與台北市長柯文哲合作，屢邀請柯及柯幕僚為議員參選人造勢，不過時力立委林昶佐日前批柯「綠卡說」，拉柯又批柯，引起議論。對此，民進黨台北市長參選人姚文智今天說，尊重其他政黨操作方式，但也會努力爭取他們回心轉意。

行政院近日宣布將對國人領取中國大陸居住證者實施管制、限縮公民權，台北市長柯文哲日前說，「拿綠卡怎麼處理，拿居住證的就怎麼處理」，時代力量立委林昶佐則批評，居住證不是綠卡，中國也不是美國。

姚文智今天上午前往葫蘆堵海光宮中秋活動，談到柯文哲積極走訪各地演講，外界解讀是為2020總統大選試水溫？姚表示，柯很多政治著墨，大家都看在眼裡；話鋒一轉，姚再提及林飛帆投書外媒一事，姚說，柯還是搞不清楚，昨天還在左批國防右批徵兵，明明林的文章描述的是，柯成為中國共產黨勢力長驅直入的破口。

姚文智表示，民進黨政府致力國防，增加預算，就是為壯大自己，但再多努力都無法彌補這個破口。他說，在兩岸關係裡，中國勢力有長驅直入的破口，那是「一個中國」架構，接著是「九二共識」，接著是「兩岸一家親」，這樣迷惑人心的口號，柯竟然接受，還在那裡指點江山。

姚說，提醒市民，當時選柯當市長，沒有授予這樣的權力，柯沒資格獨斷決行，要跟中國「兩岸一家親」；姚強調，柯應該正面回答林的問題，當年太陽花學運，創造舞台讓柯上台講話，為何現在講的跟過去截然不同？

姚呼籲，柯要正面回答林提出的問題，這問題也是長期我們對他的質疑，不要再閃躲，顧左右而言他；他說，台灣處境很困難，面對很多挑戰，但與此同時，如有人去附和「一個中國」原則底下，各種包裝華麗的口號，我們再多努力都會付諸流水。

另外，媒體詢問，時力一方面罵柯的兩岸論述，一方面又需要柯站台，對此看法？姚說，時力有自己判斷，林的文章已清楚點明，對於其他政黨操作方式都尊重，但也會努力爭取他們回心轉意。