今年國慶表演亮點 C130運輸機、P3C反潛偵察機總統府上空衝場

C130運輸機將在國慶大會上衝場飛越總統府。圖為上月在嘉義基地營區開放活動時，C130運輸機衝場表演，民眾感受相當震撼。（圖：軍聞社提供）

2018-09-24 11:50

〔記者羅添斌／台北報導〕政府資深官員今天指出，國慶籌委會規劃在10月4日說明今年國慶大會各項安排，其中亮點是將由空軍的慢速機，包括C130運輸機及P3C反潛偵察機，都會在總統府上空衝場，讓全國民眾看到更清楚，感受軍機衝場的震撼及魅力。

官員表示，依往年慣例，空軍仍將派出各型主力戰機，以編隊飛行方式通過總統府上空，並向全體國人致敬，但戰機的飛行高度比較高，參加國慶大會的各界來賓難以看的清楚真切，因此今年特別安排以多型慢速機，以較為貼近的高度來衝場表演。

至於衝場的高度距離會是多少？官員說，要視當天的天候而定，但一定會以飛行安全為最優先考量。

國慶籌備會秘書長、內政部次長陳宗彥今天對媒體表示，今年國慶除安排亞運國手英雄列車遊行外，也有加州僑界排舞表演，以及偵察機、運輸機等大型機種編列衝場演出。

陳宗彥說，偵察機、運輸機等大型機種，從總統府前飛行過去，相當壯觀。這些大型機種，速度不快、機體比較大，從府前衝場而去，相信民眾感受一定有別於過去。