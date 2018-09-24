蘇貞昌接受陳情拍肩說謝謝 侯友宜：也許是習慣動作

2018-09-24 11:43

〔記者賴筱桐／新北報導〕反深澳燃煤電廠自救會會長陳志強昨天當面向民進黨新北市長參選人蘇貞昌陳情時，僅獲得拍肩膀、拍胸口並口頭說謝謝、加油的回應。國民黨新北市長參選人侯友宜今天受訪說，也許是老縣長的習慣動作，並呼籲蘇貞昌苦民所苦、傾聽民意。

侯友宜今天上午拜訪厚友誼小站「何家古制秘糖」，對於蘇貞昌接受民眾陳情的態度，侯友宜表示，燃煤傷害健康、破壞生態，所以6成民意都反對，基層聲音反映給老縣長，老縣長應該要苦民所苦，了解基層的聲音，希望老縣長清楚表態，反對蓋深澳燃煤電廠。

侯友宜強調，里長是基層的聲音，也代表當地居民的意見，他平常就和里長「攬牢牢」，變成好朋友，所以常常傾聽里長和基層民眾的聲音。

媒體詢問，是否曾經被蘇貞昌拍肩或拍胸，此動作代表什麼意思？侯友宜回應，這讓大家自己看，也許是老縣長的習慣動作，他比較不了解，最重要的是反對蓋深澳燃煤電廠，這是重大公共民生議題。

侯友宜重申，既然有高達6成民意反對蓋深澳燃煤電廠，蘇貞昌應該要傾聽民意，基層民眾對於深澳燃煤電廠帶來生態與健康的傷害非常反彈，為了保護下一代健康，民眾勇敢站出來表達意見，我們要好好傾聽。

不管媒體如何追問對於蘇貞昌拍肩動作或接受陳情的態度，侯友宜皆未正面回應，而是不斷重申反對深澳燃煤電廠的立場，呼籲蘇貞昌傾聽基層民意。