反深澳電廠自救會不滿 蘇貞昌晚間致歉

2018-09-23 23:50

〔記者林欣漢／新北報導〕反深澳燃煤電廠自救會會長陳志強，今天在蘇貞昌瑞芳競選總部成立大會結束後趨前陳情，但蘇貞昌僅拍他肩膀、口頭說謝謝、加油，匆忙離去，讓陳志強深感不滿，對此，蘇貞昌競選辦公室晚間發出聲明表示，蘇貞昌如果因為急促中聲音大，或碰觸到他讓他覺得不舒服，誠心地向他致歉。