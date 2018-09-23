反深澳電廠自救會不滿 蘇貞昌晚間致歉

〔記者林欣漢／新北報導〕反深澳燃煤電廠自救會會長陳志強，今天在蘇貞昌瑞芳競選總部成立大會結束後趨前陳情，但蘇貞昌僅拍他肩膀、口頭說謝謝、加油，匆忙離去，讓陳志強深感不滿，對此，蘇貞昌競選辦公室晚間發出聲明表示，蘇貞昌如果因為急促中聲音大，或碰觸到他讓他覺得不舒服，誠心地向他致歉。
今天我們在瑞芳舉行瑞芳區競選總部成立大會，許多熱情的民眾都前來參加，這是喜事，過程圓滿，我非常感謝。結束後，我急著趕往九份老街直播的行程，走在路上，突然有這位陳先生直接靠近我，告訴我他是里長，並拿著資料要給我。我雖然急著趕路中，但第一時間還是一再表示「謝謝你唷，祝福你喔，我們一起加油」，還跟他握手，在拿資料的過程中，如果因為急促中聲音大，或碰觸到他讓他覺得不舒服，我誠心地在此向他致歉。 同時我也再次聲明，我對於相關電廠的態度一直以來都相當清楚，能源政策是國家整體發展的問題，新北市民四百萬人，要生活、要經濟發展不能沒有電，但我堅持要安全，無污染，如果不安全、有污染，我絕對反對。
蘇貞昌聲明全文：
今天我們在瑞芳舉行瑞芳區競選總部成立大會，許多熱情的民眾都前來參加，這是喜事，過程圓滿，我非常感謝。結束後，我急著趕往九份老街直播的行程，走在路上，突然有這位陳先生直接靠近我，告訴我他是里長，並拿著資料要給我。我雖然急著趕路中，但第一時間還是一再表示「謝謝你唷，祝福你喔，我們一起加油」，還跟他握手，在拿資料的過程中，如果因為急促中聲音大，或碰觸到他讓他覺得不舒服，我誠心地在此向他致歉。
同時我也再次聲明，我對於相關電廠的態度一直以來都相當清楚，能源政策是國家整體發展的問題，新北市民四百萬人，要生活、要經濟發展不能沒有電，但我堅持要安全，無污染，如果不安全、有污染，我絕對反對。