當「陳菊」遇到「陳秀菊」 超級姊妹臉！

總統府秘書長陳菊（圖中）到彰化和美普道院參拜，首次跟伸港鄉農會理事長陳秀菊（圖右）相見歡。（陳文彬提供）

2018-09-23 22:36

〔記者劉曉欣／彰化報導〕真的好像！總統府秘書長陳菊，今天來到彰化和美普道院參拜，首次跟伸港鄉農會理事長陳秀菊相見歡，兩人不只是名字相像，連笑起來的神韻都很像，在場的人都說，根本就是姊妹臉！

陳菊比陳秀菊大1歲，但從來都沒有見過，陳秀菊為了見陳菊一面，今天提早來普道院等候，當陳菊與陳秀菊並肩而坐，陳菊笑說，這是南北菊姊相見歡，看到伸港菊姊，不只是名字都有菊字，又都長得福福泰泰，就像姊妹一樣，非常開心，伸港菊姊是普世救人，她是參與國家大事，都是讓社會更好更進步。

陳秀菊在農會服務多年，以前只有在電視上看過陳菊，因為兩人名字很像，加上又是大姊大的個性，許多人都覺得兩人非常有姊妹臉；民進黨和美鎮長參選人陳文彬第一次看到陳秀菊時就說，「哇！跟陳菊好像！笑起來的樣子更像！」彰化縣長魏明谷則建議陳秀菊改變髮型，就可以成為陳菊的分身了。

陳菊表示，總統蔡英文認真改革，但是改革都是顧人怨，改革比革命更困難，因為要顧到多數人的利益，就會讓少數人利益無法完全照顧到，就像年金改革，就是為了讓世世代代的文官都可以領到退休金，期待政黨公平競爭，拿出對人民最好的政策，而不是用假新聞來抹黑。

陳菊今天也來為陳文彬、魏明谷助選，陳菊表示，在兩位菊姊的加持下，讓選戰能夠贏得漂亮！