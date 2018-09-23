羅東鎮庫轉虧為盈？農委會主委林聰賢槓上鎮長林姿妙

農委會主委林聰賢曾任2屆羅東鎮長。（資料照，記者江志雄攝）

2018-09-23 20:05

［記者江志雄／宜蘭報導］國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙數度指稱她接任羅東鎮長後讓鎮庫轉虧為盈，前羅東鎮長、現任農委會主委林聰賢今以「只會吃菓子，不知拜樹頭」為題，在臉書發文批評是「謬論」；林姿妙陣營回應，對各方觀點均予尊重。

林聰賢曾任2屆羅東鎮長，2009年當選宜蘭縣長，林姿妙同年選上羅東鎮長，這次獲國民黨提名參選下屆縣長，她所指鎮庫轉虧為盈之說，連日來引起論戰，林聰賢夫人林素雲日前砲轟林姿妙抹黑，林聰賢今天也在臉書貼文反擊。

林聰賢發文指出，林姿妙為了選舉，頻頻對外宣稱，自稱接任羅東鎮長時，公所負債累累，是她經營有成才轉虧為盈，這是對財政規劃完全沒有基本觀念的人，才會說出來的謬論。

林聰賢說，他在2002年擔任羅東鎮長後，完成羅東立體停車場、羅東壽園、民生市場、羅東鎮立養護所、羅東國小及公正國小地下停車場，有了這些公共造產，羅東鎮在2006到2014年間，創造了超過5億800萬元收入，這些成了林姿妙拿來說嘴的「公共造產全國第一」。

此外，林聰賢又指他鎮長卸任後，羅東鎮公所年度累計餘絀還有1億700多萬元，不要再亂說什麼負債累累了，他舉台灣俗諺「吃菓子要拜樹頭」為例，反諷林姿妙只會吹噓菓子多甘甜、多美好，完全不提當時種樹的人。

林姿妙陣營發表聲明回應說， 羅東鎮公共造產績效，歷任鎮長都有貢獻，最主要仍歸功於公所團隊努力不懈的成果，尊重各陣營不同觀點，羅東鎮財政在全國名列前茅，林姿妙希望把這樣優異成果推展到全縣，讓縣民過更好的生活。