英國貿易部長訪台 盼減少貿易壁壘

英國在台辦事處處長唐凱琳（右）與英國貿易政策部長霍林貝里（左）合影。（英國在台辦處提供）

2018-09-23 19:22

〔記者呂伊萱／台北報導〕英國貿易政策部長霍林貝里（George Hollingbery MP）今起訪台，將代表英國主持第21屆「台英經貿對話會議」。霍林貝里透過新聞稿表示，很高興來到台北，在全球成長最迅速的地區建立歷來最密切的往來。霍林貝里強調，台英雙邊貿易總額規模達到55億英鎊（約2222億台幣），盡可能減少貿易壁壘極其重要，「甚至在英國脫離歐盟前就要展開行動」。

霍林貝里曾任英國首相內閣秘書長，今年六月獲任命為國際貿易部貿易政策部長，主導發展、協調和執行新的貿易政策。

根據英國在台辦事處新聞稿，霍林貝里已經抵台，將於24日至25日進行正式訪問。霍林貝里將主持「台英經貿對話會議」，與經濟部對談，聚焦於討論建立更強健的貿易投資關係和處理市場進入相關議題，同時慶祝台灣開放英國豬肉進口。

霍林貝里訪台期間也將拜會總統蔡英文、經濟部長沈榮津和外交部長吳釗燮，商討拓展台英貿易關係與包括金融產業在內的貿易成長商機。

霍林貝里此行另一重點則是進一步推動金融服務產業在金融科技方面的合作發展，將見證英國在台辦事處與台灣金融服務業聯合總會簽署合作備忘錄，承諾共同推廣金融科技產業。霍林貝里也將會見包括離岸風力發電、金融服務和製藥產業等英國企業在台代表。

霍林貝里在新聞稿中表示，他很高興來到台北，與台方進行第21屆台英經貿對話會議，在全球成長最迅速的地區建立歷來最密切的往來。霍林貝里指出，台英2017年雙邊貿易總額規模達到55億英鎊，為雙方彼此的經濟提供更多就業機會和繁榮，因此盡所能減少貿易壁壘，甚至在英國脫離歐盟前就展開行動，極其重要。

英國辦事處表示，此次與霍林貝里一同訪台的還有英國國際貿易部駐亞太地區貿易公使布蕾克（Natalie Black）。布蕾克負責領導英國國際貿易部在亞太地區的所有運作，透過廣大外交網絡的密切配合，協調英國政府的貿易投資推廣事務與相關政策工作。

台灣為英國在亞太地區的第8大貿易夥伴，英國是最受台灣投資人歡迎的歐洲投資目標國，2017年英國獲得的投資佔台灣對歐洲直接投資總額的21%。目前約有300家英國企業進軍台灣市場；有180多家台商公司在英國設有據點。