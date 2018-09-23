北市六個選區後援會將開跑 姚文智：小英、賴揆站台造勢

2018-09-23 17:14

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長選戰倒數兩個月，民進黨台北市長參選人姚文智預定於9月28日至10月20日於北市六個選區，合計舉辦六場後援會成立大會，屆時總統兼黨主席蔡英文、行政院長賴清德也將分別出席擔任嘉賓，為姚文智及黨籍議員參選人站台造勢，由中山大同區打頭陣。

姚文智表示，自9月28日起啟動的六場後援會成立大會，由中山大同區率先開跑，當日也適逢民進黨32週年黨慶，一來除號召所有支持者為黨慶生，二來也宣示要在首都重現民進黨「綠色執政品質保證」的招牌。

姚重申，近來部分民調帶有特定政治目的，且民進黨執政會產生部分的「沉默螺旋」效應，選情自然會遭低估，因此藉舉辦傳統造勢大會凝聚支持者信心，燃起眾人熱情。

姚文智表示，他積極拜訪百工百業、市場掃街拜票，這些能量累積將會於六場大會予以展現，即將翻轉選情，逆勢上漲，最終定能勝選。他也說，屆時總統兼黨主席蔡英文、行政院長賴清德也將分別出席擔任嘉賓站台造勢。

姚文智競選辦公室表示，六場後援會成立大會日期，首場為9月28日的中山大同區，預計當晚6時30分在酒泉街、大龍街口登場；第二場為10月5日的中正萬華區；第三場為10月6日的松山信義區；第四場為10月13日的大安文山區；第五場為10月14日的內湖南港區；第六場為10月20日的士林北投區。詳情時間地點，「姚文智翻台北」官網將陸續公告。