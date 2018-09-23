反深澳電廠自救會陳情 蘇貞昌拍肩：謝謝加油

反深澳燃煤電廠自救會會長陳志強（左）向蘇貞昌表達撤回深澳電廠訴求，蘇貞昌以拍肩，「謝謝、加油」等語回應。（反深澳燃煤電廠自救會提供）

2018-09-23 16:48

〔記者林欣漢／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天舉辦競選新北市長瑞芳區競總暨後援會成立大會，反深澳燃煤電廠自救會會長陳志強在活動結束後上前表達訴求；蘇貞昌笑著拍陳志強肩膀，對於詢問支不支持深澳燃煤電廠的問題，僅以「謝謝、加油、一起加油」等句帶過，蘇貞昌還反問陳志強：「今天是在幹什麼你知道嗎？謝謝你唷。」

陳志強表示，今天蘇貞昌在瑞芳競選總部成立大會上提到老人補助假牙政策，但對於超過半數新北市民反對的深澳燃煤電廠卻隻字未提，他在活動結束後，想代表反深澳燃煤電廠自救會、以及在地反對電廠的聲音，向蘇貞昌報告，未料竟是這樣的結局，讓他非常氣憤。

「您直直走了，頭也不回。」陳志強說，蘇貞昌雖然很用力地把反深澳燃煤電廠的健康衝擊評估報告拿過去了，卻連政見說明文宣也拿回去，對蘇貞昌今天展現的高度與格局，反深澳燃煤自救會深感錯愕、失望。

蘇貞昌辦公室發言人黃韋鈞轉述，當時蘇貞昌致詞結束，原本要趕往九份的直播行程，陳志強在半路上告訴蘇貞昌是地方的里長，並表示有資料希望蘇貞昌參考，蘇貞昌接下後也拍了拍陳先生的肩膀，並鼓勵要一起加油。

至於深澳電廠訴求，黃韋鈞強調，蘇貞昌對相關電廠的態度一直以來都相當的清楚，新北市經濟發展不能沒有電，但對於電廠的標準就是要安全無汙染，如果不安全、有污染，那他絕對反對。

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