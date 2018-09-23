被宅神酸雙重標準 黃國昌：朱學恒講話本來就沒負責任

時代力量黨主席黃國昌。（記者李雅雯攝）

2018-09-23 17:41

首次上稿 17:12

更新時間 17:41

〔記者李雅雯／新北報導〕「宅神」朱學恒在其社群頁面貼出時代力量黨主席黃國昌和民進黨高雄市長參選人陳其邁同場合照，酸日前才列舉貪污賄選藍綠參選人名單的黃國昌疑有雙重標準；黃國昌今天在時代力量新北市議員參選人站台會場上回應「朱學恒這個人講話本來就沒有在負責任」，且痛訴這樣的民主政治討論的品質太低了。

朱學恒日前在其社群頁面貼出系列照黃國昌和陳其邁同場合照，且寫下「昌哥昌哥，啊你到底是不是痛恨黑金啊？你旁邊站的是誰，怎麼又期待又討厭呢？」酸黃國昌標準不一。

黃國昌今天表示，朱學恒不要為了要掩護那些真正的黑金二代把而陳其邁「拖出來鞭」，陳哲男（陳其邁的父親，因貪污治罪條例判刑）已經得到他應該要受的處罰，而陳其邁是年輕時候就在參與黨外運動，因為自己的努力進入立法院。黃國昌反問，「你主張陳其邁是黑金嗎？」、「這到底是誰的主張？這是國民黨的主張，還是朱學恒個人的主張？」

黃國昌強調，日前開記者會是談這次地方議員選舉裡「父母涉及貪污、然後自己不選」，卻找一個根本就沒參與公共事務的子女來接棒，朱學恒這個人講話本來就沒有在負責任，輕輕一句就向別人丟泥巴、潑墨。

時代力量日前召開「貪污賄選繼續提名，清廉還是兩大黨的台灣價值嗎」記者會，名列這次九合一選舉國民黨、民進黨提名的縣市議員參選人涉及貪污名單，痛批兩黨提名遭到一審或二審判刑甚至是有罪定讞的以及法院審理中的涉貪或關說的人參選。