和小朋友彩繪堤防 柯P：讓台北成為親水城市

台北市工務局水利處23日舉行「美堤給你好看--親子彩繪堤防活動」，市長柯文哲應邀出席，會前並接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

2018-09-23 15:26

〔記者沈佩瑤／台北報導〕秋高氣爽的中秋連假第二天，台北市長柯文哲一早來到美堤河濱公園，和現場上百位親子一同拿起畫筆，為堤防換新裝。這次彩繪活動由水利處與小朋友接力完成圖面，將展示約兩週，最後再由水利處修整美化，歡迎民眾把握時間，來美堤河濱拍照打卡。

北市水利處今舉辦「美堤給你好看-親子彩繪堤防活動」，除了讓小朋友拿起刷子在堤防上彩繪，現場還有親子帶動唱、氣球魔術及人體彩繪等有趣精彩活動，大小朋友歡笑聲不斷。

市長柯文哲致詞時笑說，以前有外國人來台北參訪，疑惑為什麼台北市監獄這麼多？他當時納悶回說，「台北市沒有監獄啊？」聊了一下才發現，原來對方是把堤防誤認為監獄的圍牆，因為很高又灰暗。

他指出，堤防固然保護台北市免受淹水的危險，但也同樣成為障礙，讓市民很難去親水，所以市府一直致力讓民眾可以多參加親水的活動，也希望透過美化堤防，建立一個更親水的環境，讓大家可以在這裡散步、野餐，進行各式各樣的親子活動和遊戲，一步一步讓台北市成為更親水的城市。

水利處表示，自2012年以來，為呈現地區特色，水利處同仁腦力激盪出許多繽紛豐富圖案，讓堤壁變身成為吸睛的彩繪牆面，目前共完成45處堤防，美化面積高達4萬5千平方公尺。

美堤河濱公園視野遼闊，除可遠觀北市地標101大樓與松山機場的飛機起降以外，也是親近河岸、休閒散步、郊遊野餐最佳景點。

水利處推薦，活動地點附近就是美堤自行車租借站，可安排騎自行車優遊河濱，並順路騎去彩虹河濱賞花，向日葵花海現正盛開，最適合來拍照，活動、賞花、騎車一次擁有。＃

台北市工務局水利處23日舉行「美堤給你好看--親子彩繪堤防活動」，市長柯文哲應邀出席，合影時柯文哲指揮小朋友上階梯，讓高度相近方便拍照。（記者方賓照攝）