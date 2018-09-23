同思故鄉月亮圓 中市議員參選人周永鴻邀新住民團聚思鄉

2018-09-23 14:51

〔記者張軒哲／台中報導〕中秋節將至，台中市第五選區（潭子、大雅、神岡）市議員參選人周永鴻今日在神岡社口活動中心舉辦「同思故鄉月亮圓」多元族群融合茶敘，邀請數十位來自柬埔寨、越南與印尼的新住民及新二代同樂，希望新住民齊聚一堂，共同抒發思鄉情。

來自柬埔寨的新住民特地換上該國傳統服飾，向大家展示家鄉服飾之美，吸引現場民眾目光，新二代也著傳統服飾為帶來烏克麗麗表演，在語言交流時間來自各國的新住民特別教大家如何用母語說簡單的日常詞彙，更有熱情的新住民以母語寫下「我支持周永鴻」，邀請各位新住民一起用行動支持周永鴻，周永鴻競選團隊在會後特別準備越南甜粽、印尼蝦餅、柬埔寨南瓜糕等傳統小吃，用美食饗宴讓大家認識各國特色。

台中市議員候選人周永鴻在擔任台中市民政局長任內就相當關心多元族群議題，除了開辦新住民輔導班、多國語言版本的新住民生活懶人包，推動「關懷新住民e化通報計畫」，在戶政事務所設置祈禱室，新住民權益是他一直以來努力的方向，未來也會持續在台中市議會替新住民爭取更多友善新住民政策。

周永鴻現場發表針對新主民的四項競選政見，包括新住民文化落地生根、活動中心增設煮食工具、海歸二代銜接課程及推動母語認證，並邀請台中市親子閱讀協會理事長謝凉、社口社區發展協會理事長陳珀升及在地鄉親，讓新住民感受在地熱情。