陳菊批：「有人連高雄哪條路都不清楚、還要發展賭場」

陳菊呼籲灣仔內鄉親，支持陳其邁。（記者葛祐豪攝）

2018-09-23 13:58

〔記者葛祐豪／高雄報導〕總統府秘書長陳菊今天與民進黨高雄市長參選人陳其邁，前往三民區朝天宮參拜，陳菊再度火力全開，批評有人「連高雄哪條道路都不清楚、隨便罵兩句，還要發展賭場，說這裡適合殯儀館」，外界認為她指的就是國民黨高雄市長參選人韓國瑜。

陳菊昨天參加高雄港第三船渠大港橋開工典禮，致詞時說：「不曾在高雄這塊土地上流過一滴汗的人、從來沒為高雄努力的人，可以為了選舉，公然批評高雄又老又醜又窮，唱衰高雄，我非常非常的遺憾。」雖然陳菊未指名道姓，但韓國瑜的確講過高雄又老又窮，外界認為陳菊講的就是韓國瑜。

陳菊今天中午由陳其邁、高雄市代理市長許立明、議長康裕成等人陪同，前往三民區灣仔內的信仰中心朝天宮參拜，祈求媽祖保佑台灣風調雨順。陳菊在廟前向鄉親喊話，她拜託灣仔內鄉親，用疼惜她的心，幫民進黨栽培20年的陳其邁「牽一下」、「推一下」，支持陳其邁高票當選，議會過半，讓高雄建設做得更好。

陳菊也提到，前陣子下大雨，高雄市民難免受苦，市府團隊與中央要更認真打拚。此外，寶珠溝治水工程進度，受到大雨影響，她希望在今年底前能完成。

陳其邁則表示，高雄市政要延續，改革要進續進步，拜託鄉親支持他，延續花媽市長12年來的打拚。

陳菊一行隨後進入廟宇辦公室，她向朝天宮幹部說，今年選舉的氣氛，與她前3次選舉不一樣，現在進入網路時代，每個人都有網路社群，表達自己的意見，「不管真假一直傳播，這是前所未有的挑戰」。

陳菊強調，現在是個混亂的時代，有理說不清，但她相信會有是非公道，她在高雄執政的每一階段，都可接受檢驗，她更反問說：「高雄有又老又窮嗎？」

陳菊詢問在場人士「高雄這些年有改變嗎？有進步嗎？」她說，華邦電南科高雄廠將於10月3日動土，要投資3350億元，蘋果供應鏈台郡科技也投資105億元，進駐和發產業園區， 陳菊也稱讚陳其邁，10多年前擔任代理市長時，推倒高雄港13號碼頭圍牆，讓高雄市民看到港灣美景與未來發展，她呼籲大家支持陳其邁，建設大高雄。

陳菊話鋒一轉，批評有人「連高雄哪條道路都不清楚、隨便罵兩句，還要發展賭場，說這裡適合殯儀館」。

陳菊今天雖仍未指名道姓，但韓國瑜曾提出在旗津發展觀光賭場、也曾指高雄除了殯葬業、當鋪、精神病院外，沒有產業對未來充滿信心。因此，外界解讀陳菊這番話，也明顯衝著韓國瑜而來。