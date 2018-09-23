時力新北蹲點 參選人競總成立 主打地方政治革新

新北市議員第八選區參選人曾柏瑜（左）時代力量黨主席黃國昌（右）。（記者李雅雯攝）

2018-09-23 12:55

〔記者李雅雯／新北報導〕時代力量黨新北市第八選區議員參選人曾柏瑜競選總部今（23日）天上午10點在新店區成立，曾柏瑜點出新北市議會現有的不夠公開透明等問題，主打地方政治革新，強調其將汲取在地蹲點3年的經驗和觀察，力促新北市成為更好的宜居城市；時力黨主席黃國昌、大塊文化董事長郝明義、立法委員洪慈庸亦在現場為青年參政打氣、鼓勵。

曾柏瑜競選團隊將總部稱為「柏瑜抵家」，諧音同台語的「在這兒」，也透露團隊持續在地服務、關切的訊息。曾柏瑜在會上拋出銀髮照顧、公共托育、尊嚴勞動、地方文史推廣等政見方向主軸，尤其著重對於新店區交通政策的觀察。

曾柏瑜表示，台灣交通政策長期以來都是「以車為本」概念，台灣每年平均數10萬起交通事故，主要原因就在「以車為本」，擠壓機車族或行人等用路人使用空間，目前團隊已經盤點出新店區數個主要路口的問題，後續將會提出想法告知民眾如何改善新店區交通，且讓道路愈加適合所有用路人需求。

時代力量黨主席黃國昌說，民眾對於藍綠把持政治充滿了不滿，新北市議會在上週本欲提案為了年底選舉而「自己放自己假」，因為時代力量市議員參選人前往旁聽、表達抗議，讓這個提案在當天沒有被拿出來討論；那天下午在國會待命時，同步看了新北市議會開會狀況，「我可以很負責任地說，那些議員對於行政官員提的問題連基本的功課都沒有做」；黃國昌強調，新北市議會對政府的監督品質、問政品質可以提升的空間太多了，時代力量這次在新北是6位參選人，他們進入市議會後絕對做得比現任好，在市議會裡面會是一個理性監督、專業問政團隊。

大塊文化董事長郝明義表明自己就是新店區居民，他說，若欲改革台灣，需要的是年輕世代力量，政黨輪替已經3次卻沒有明顯的革新氛圍，因為太多既有勢力、老舊觀念左右了國家上層，如果上層輪替還看不到我們想要的革新，一定是更深層的地方出現問題，若欲改變就要從地方市議員選舉開始，會做曾柏瑜的競選團隊志工，對年輕世代參政充滿期待。

大塊文化董事長郝明義（右）出席現場為曾柏瑜加油。（記者李雅雯攝）