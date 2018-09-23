自家民調指柯滿意度六成 姚文智：粉飾太平無意義

民進黨台北市長參選人姚文智，23日偕同市議員王世堅、梁文傑等人，至中山區長春市場掃街拜票。（記者叢昌瑾攝）

2018-09-23 12:22

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市政府研考會近日公布最新民調，顯示台北市長柯文哲施政滿意度達六成。對此，民進黨台北市長參選人姚文智今天批評，動用市府資源，其實都是人民納稅錢，做這樣粉飾太平的民調，不外乎是選舉將屆。

姚文智今天上午前往中山區長春市長拜票，接受聯訪談到北市府研考會民調一事，姚說，選舉到了，利用市府資源，其實都是來自人民納稅錢，研考會應把柯文哲過去的政治承諾、市政措施，一五一十公開讓大家知道，做這樣粉飾太平的民調，沒有意義，民調比一般民調高出甚多，好像都是為了選舉需要。

媒體詢問，今天來到素有「柯黑大本營」的中山區，有無感到特別溫暖？姚笑回「這題應該問王世堅」，並提到柯曾言王說的話「不用聽」；在旁陪同受訪的王世堅則說，柯文哲常常胡亂說話，要是柯願意聽自己講，這四年早就做得很好。

至於與中山大同區的黨籍議員站在一起，會特別有信心？姚說，不會呀，民進黨提民自己的市長參選人，就是我們以價值理念為目標，讓選民從中選擇，這個目標明確，無須在各區域或型態中做文章，自己走到哪裡，議員都很認真努力，也很接地氣，比起其餘政黨或參選人，民進黨是最優秀的。

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