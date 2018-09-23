蔡英文赴宜蘭拉抬選情 拜託鄉親當政府改革後盾

2018-09-23 12:03

［記者江志雄／宜蘭報導］總統蔡英文今天到宜蘭多座廟宇參拜，順勢為民進黨拉抬選情，她指政府推動的改革，現在看不出具體效果，但成效會逐漸浮現，拜託鄉親當政府的後盾，支持蔡英文，力挺民進黨提名的參選人。

蔡英文首站抵達冬山鄉鹿安宮，在民進黨宜蘭縣長參選人、立委陳歐珀等人陪同下，向鄉親握手致意，大批民進黨地方公職參選人到場爭取曝光；最近各項民調顯示，陳歐珀支持度落後國民黨對手，蔡英文進場時，媒體問她是否擔心宜蘭選情但未獲回應。

支持者掌聲中，蔡英文稱讚宜蘭是民主聖地，宜蘭經驗是台灣價值指標，永遠走在台灣最前面，她認為，目前仍處於改革陣痛期，民進黨在年底選舉遇到困難，以年金改革為例，因為得罪既得利益者，也讓許多人不安，從另一個角度來看，雖然少領一點，卻可領久一點，有利於國家財政的永續。

蔡英文說，改革工作正在緊鑼密鼓進行，發現國家基礎建設投資不足，影響經濟發展續航力，因此發動前瞻計畫，再過一段時間就會有感，政府還透過減稅，減輕年輕人負擔，經由長照2.0照顧年長者，促使國家建設及社會福利並進。

蔡英文說，蔡政府執政以來，股市上萬點已經1年多，失業率十多年來新低，國民平均實質所得創造史上新高，她上任後做了很多事，最大目標是讓人民過更好的生活。

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