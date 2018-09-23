徐欣瑩時尚紅歡樂胖卡 車上螢幕隨時宣導政見

2018-09-23 11:40

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩今天推出時尚紅顏色的胖卡車，車頂設計一枚欣瑩娃娃踏著浪板領航前進，車身還安裝了電視螢幕，可以隨時播放政績影片與民交流；徐欣瑩表示，以後不但要辦跨世代親子活動，還要整合幼兒教育資源，促進家庭幸福。

徐欣瑩胖卡車今早在竹北市兩棲爬蟲公園亮相，車上裝置了爆米花機，香氣四溢吸引不少親子上前圍繞，展現溫暖親和的風格；可愛的欣瑩娃娃也現身，與大小朋友大跳抖音爆紅歌曲「學貓叫」，現場充滿歡樂氣氛。

徐欣瑩表示，這次她規劃打造胖卡，為了讓民眾了解她的政見與政績，特地在車子的側邊安裝了電視螢幕，除可隨時放映政績影片，也可配合活動主題播放音樂及影片，以實用的設計思維，擺脫一般認為胖卡只是造型車的刻板印象。

徐欣瑩也發表親子政見表示，針對親子互動及家庭維繫，未來她將 辦理跨世代親子活動，包含父母、祖父母，促進家庭和諧關係，並加強對於弱勢單親家庭的照顧。

另外，也要廣設特色樂活運動公園，讓各族群都有良好的運動場所；整合幼兒教育資源，推廣公私協力，拉近城鄉發展差距；加強婦女就業輔導，打造婦幼安心環境。

徐欣瑩說，未來若有團體有公益活動需求，胖卡也能出動成為支持公益理想的好幫手，歡迎大家讓欣瑩娃娃出動，為新竹的幸福生活領航。

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