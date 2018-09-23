獨家》蔣宋美齡遠居紐約 婦聯會按月「供養」1.25萬美元

2018-09-23 10:32

〔記者陳鈺馥／台北報導〕蔣家政權曾被前美國總統杜魯門痛罵「他們一家都是賊」，行政院黨產會在婦聯會財務資料中首度查出，蔣宋美齡在90年代赴美遠居紐約後，每月接受婦聯會1萬2500元美金奉養，婦聯會名下財產被匯出供養「蔣夫人」。

據美國媒體報導，杜魯門總統在1950年代受訪時表達不滿，指蔣家把美國送給國民政府10億元美金，偷取了7.5億美金，用在投資紐約、巴西聖保羅的房地產。

黨產會也調查發現，婦聯會前主委蔣宋美齡自1991年遠居美國紐約，紐約寓所一個月開銷費用約4萬5500元美金（約新台幣136萬多元），夫人身旁亦有武官隨扈及傭人伺候。

黨產會在婦聯會財務資料中發現，婦聯會自90年代起，每月匯款1萬2500元美金（約新台幣37萬5000元）給蔣宋美齡在美國的帳戶。

婦聯會匯款名目及理由為「夫人為新運婦女指導委員會保管會指導長，畢生在本會未有任何開支，百歲高齡遠居海外，婦聯會應該奉養，從89年4月起，按月支付1萬2500元美金」。

黨產會官員表示，新運婦女指導委員會在二戰前的中國已存在，由蔣宋美齡擔任指導長，亦是「隱形金庫」保管委員會的前身，位階比婦聯會還大，連婦聯會員工都不能過問保管會之事，勞軍捐款項、軍眷住宅捐款由保管會負責。

官員透露，婦聯會除了匯錢奉養蔣宋美齡外，連蔣宋美齡在紐約寓所的電梯工程費用，也是由婦聯會支付，結果會計師查帳無法報銷，婦聯會遂改用保管會另外做帳方式沖銷。

「婦聯會的人有夠認真！」官員形容，坐擁數百億元勞軍捐的婦聯會，在蔣宋美齡遠居海外後，擅長將大筆定存拆小單定存，以「錢滾錢」方式，賺取更多利息收入，歷年滾出高達301億元利息收入。

據透露，婦聯會接班人辜嚴倬雲在國內掌權後，婦聯會是銀行存款大戶，手握與銀行議價權力，中國信託銀行當年想調降利率，銀行副總還得親自去婦聯會美齡樓與辜嚴商談。

官員提及，從婦聯會會計資料顯示，婦聯會名下巨額定期存款，讓銀行為支付沉重利息吃不消，婦聯會為賺更多利息收入，動用多名員工將上億元拆成幾百萬元一張單，分別各自存款，時常到期就拆單，整天在搞這些財務。