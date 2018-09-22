楊鎮浯競選總部成立 支持者高喊當選

2018-09-22 23:30

〔記者吳正庭／金門報導〕國民黨徵召金門縣長參選人楊鎮浯今天舉行競選總部成立大會，國民黨副主席曾永權、國民黨立院黨團書記長曾銘宗及金門縣議長洪麗萍、前立委楊應雄，對縣長陳福海的施政「內外夾攻」；曾永權更指無黨籍的陳福海有民進黨支持，年底金門縣長選戰形同「藍綠對決」。

金門縣長選舉6搶1，國民黨徵召立委楊鎮浯參選，民進黨棄有意出馬的唯一黨籍縣議員陳滄江而未提名，加上向中國買水是否辦通水儀式的議題發酵，讓坊間產生民進黨「禮讓」陳福海的聯想。

曾銘宗說，金門爭取已久的救護專機、向中國買水，是楊鎮浯多次質詢與召開協調會促成，都是中央業務，若沒有立法院的介入，地方政府是做不到的；有人「割稻仔尾」沒有意見，國民黨團要還原事實。

曾永權說，雖然現任縣長掛無黨籍，但其背後就是民進黨支持，縣長選舉就是藍綠對決，請鄉親支持國民黨徵召的楊鎮浯。只要贏得金門，就贏得台灣。

洪麗萍、楊應雄切中時弊，將地方對陳福海人事任用問題、金酒在中國東北試釀等質疑，高聲呼籲鄉親睜大眼睛，支持楊鎮浯才能「看好財政，顧金酒、不亂開，縣政事務不亂來，找機會、用人才，建設金門好未來，社會福利『在在在』（閩語「穩當」之意）」。

此外，國民黨立委陳雪生、「金門媳婦」林麗蟬等人也發表談話，肯定楊鎮浯爭取金門權益的表現，是「金門的寶貝」。

曾永權授予楊鎮浯戰旗，縣議長洪麗萍致贈好彩頭、前立委楊應雄致贈紅彩帶，現場「當選」聲不斷。

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