林佳龍、施志昌聯合競總成立 盼共同推動海線建設

2018-09-22 23:51

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市長林佳龍與台中市議員候選人施志昌聯合競選總部成立大會今晚在外埔成立，林佳龍向鄉親報告各項建設，包括公車延伸海線、國道四號神岡交流道接甲后路、花博外埔聯外道路、綠能生態園區等，盼大家支持施志昌進入議會，為海線推動建設發展努力，他也承諾會持續推動要讓海線鐵路雙線對開。

林佳龍、施志昌、立法院副院長蔡其昌、國策顧問王茂雄、台中市小英姐妹會總會長王康秀絹等多位代表共同出席，並致贈粽子、包子、菜頭，象徵「包中」、奪得好「彩頭」，林佳龍也為施志昌戴上競選背帶，期許他順利當選。王茂雄指出，大家要選真正重視台灣民主自由發展的候選人，一定要牽成優秀的施志昌。

林佳龍說，過去，甲安埔好像另一個世界，現在各項建設和改變都看得見，包括國道四號神岡交流道接甲后路、花博外埔聯外道路、台61線西濱快速道路、公車接駁延伸海線、大甲聯合行政中心、自來水接管率提升等，都是生活品質的提升，接著最重要的世界花博也將在海線外埔登場。

林佳龍表示，台中市議員第一選區（大甲、大安、外埔區）3席市議員，但目前民進黨只有1席，這次投票是最好的選擇機會，民進黨過半就看這次，盼大家挺林佳龍、支持施志昌，迎向更好的大台中。

施志昌曾任立法院副院長蔡其昌之國會助理10年經驗，服務經驗豐富，替鄉親出聲不遺餘力，盼當選台中市議員，爭取海線重要建設及提升觀光能量。