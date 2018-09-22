逼吳音寧到議會備詢 北市府修法若拒備詢將開罰

2018-09-22 21:47

〔記者楊心慧／台北報導〕台北農產運銷公司總經理吳音寧依《台北市政府投資事業管理監督自治條》拒赴北市議會備詢；未料，為了讓吳音寧進議會備詢，台北市財政局打算在該條例中，增列「吳音寧備詢條款」，財政局長陳志銘表示，國民黨議員秦慧珠在總質詢時質疑台北市無「法」可讓吳音寧備詢，當時柯文哲允諾修法，後來財政局也立刻找法務局研議，預計下周二會將法案送市政會議討論。

秦慧珠上個月質詢時指出，立法院可根據《國營事業管理法》政府資本未超過50％、但由政府指派公股代表擔任董事長或總經理者，要求該公司董事長或總經理，至立院報告股東大會通過的預算及營運狀況，並備詢。秦質疑，中央有相關法規要求吳備詢，但台北市卻無法可循，要求柯文哲表態，柯當下則允諾將修法。

陳志銘今受訪指出，柯文哲於總質詢允諾後，財政局立刻找法務局研議修改《台北市政府投資事業管理監督自治條》，只要是市府提供場地並與投資事業訂有委託經營管理契約者，契約中要載明，議會邀請總經理或董事長應列席報告並備詢，違者可依違約開罰。

陳志銘表示，目前的《台北市政府投資事業管理監督自治條》，由股權代表（或官股董事）備詢，但這在議會監督上會產生漏洞，所以才會把漏洞補起來。