談「懲治盗匪條例」失效 陳師孟提議「從新從輕」重審

2018-09-22 22:10

〔記者鍾麗華／台北報導〕監委陳師孟今天在「尖尾週記」提到，秋節前收到一封陳情信，女兒為在監服刑的父親求情，她的父親因為1992年依「懲治盗匪條例」判無期徒刑，該條例已在2002年廢止。陳師孟認為，若民進黨政府能對過去依「懲治盗匪條例」的判決者，施以「從新從輕」重審，這難道不是某種形式的轉型正義？

陳師孟說，該條例誕生於1944年4月8日，目的是在懲治當時中國遍地的「盗匪」（也許是「共匪」？），所謂「治亂世用重典」。但條例明訂施行期間為1年，必要時得以行政命令延長之。無奈隔年盗匪越殺越多，國民政府一方面對這個條例用得順手，另一方面卻忘了要延長這回事，等到想起，已經超過一年期限。

不過，當時兵荒馬亂，沒人在意，之後另有三次逾時延長的紀錄，也都當做沒事。直到 1957年6月5日，老蔣不耐煩了，乾脆改「限時法」為「常態法」，再到2002年廢止。

陳師孟解釋，人權律師蔡兆誠1999年發現，該條例在滿週歲時未及時延長，竟拖到4月26日才命令延長，所以依照法理早已失效，其後所為的補正延長或更改公告，都有如「在死人身上急救或手術」；陳師孟並比喻，「就算請來柯P做器官移植，也不可能起死回生、延年益壽。」

為此事法律學界與實務界舉辦過研討會，大都採「無效」見解。這幾年只有法務部與檢察署試圖用一些法院判例「硬拗」，而這似乎已成為官府面對挑戰質疑時的SOP，反正就是「死不認錯、我說了算」。

陳師孟說，今天的民進黨政府能夠坦然面對過往的錯誤，概括承受歷史責任，以嚴格的標準要求自己、對過去受有「懲治盗匪條例」的判決者，施以「從新從輕」的重審，給予最有利的判決，這難道不是某種形式的轉型正義？不過，他也說，這個期待會不會應了「月有陰晴圓缺，此事古難全」？