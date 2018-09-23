讚台灣民主成就 外媒：中國擔心「島嶼共和國」光輝奪目

2018-09-23 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國打壓台灣日趨嚴重，種種蠻橫的行徑也讓許多外媒看不下去。奧地利媒體日前發表專欄指出，台灣擁有很高的民主成就，這也是中國國家主席習近平不願看到的，因為他怕「中國民眾群起效尤，進而引發骨牌效應」；文中也形容台灣是位於東亞的「島嶼共和國」，中國打壓台灣是怕「島嶼共和國」光輝奪目，更認為中國步步進逼只會取得適得其反。

奧地利媒體《新聞報》（Die Presse）16日發表一篇名為「北京施壓台灣，要用14億對付2400萬人」的專欄文章。文中指出，位於東亞、擁有2400萬人口的台灣是個「島嶼共和國」，近一年來受到中共政權擴大打壓，中國顯然希望能把這個「島嶼共和國」給消滅，這樣他們才能像老鼠一般，可以張口併吞掉。

文章指出，中國在2016年以來，利用金錢外交（Scheckbuch diplomatie）先後買走聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索與薩爾瓦多等5個原本是台灣的邦交國，今年甚至還蠻橫脅迫全球航空公司在網站上更改台灣的稱謂。

文章作者畢曉甫（Burkhard Bischof）諷刺的說，「反歧視」本來是聯合國訴求的核心任務，沒想到他們卻聽「中共號令」來辦事，拒絕台灣參加任何有關聯合國的組織或活動，「拿來對付愛好和平、追求普世價值的台灣人民」。

畢曉甫對於台灣的民主成就有著高度的讚賞，他認為台灣擁有自由、平等，公開透明的選舉以及活躍開放的媒體，且全民健康保險制度更是值得國際學習，「台灣這些有目共睹的變革與努力，是習近平所不樂見的，因為他擔心中國人民群起效尤，擔心會引發骨牌效應」。

畢曉甫引述政治大學選舉研究中心的「台灣民眾台灣人/中國人認同趨勢分佈」報告指出，到今年6月為止，認為自己是台灣人的比率高達55.8%，自認為是中國人的台灣人只有3.5%。他在文末感慨的說，實在是可笑又可悲，有些國家寧可向中國磕頭屈膝求存，卻怎樣也不願意支持台灣這個民主島國。