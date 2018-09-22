政見用「五官」呈現 鄭朝方要讓竹縣最有感

新竹縣長參選人鄭朝方向總統蔡英文解說，他用氣味、詩和攝影聯展，呈現新竹縣的問題與他相對應所提出的政見；蔡英文當場試聞氣味。（記者廖雪茹攝）

2018-09-22 21:12

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民進黨新竹縣長參選人鄭朝方今天下午邀請總統蔡英文參觀竹北競選總部，並為總統導覽巨幅的手繪插圖，說明大新竹旗艦計畫— 「頭前溪岸24小時城市運動光廊」；現場還有40名新竹青年企業家齊聚一堂，力挺鄭朝方。

蔡英文致詞表示，新竹縣是台灣人口成長很快速的地方，尤其是竹北地區，住著許多在科學園區上班的年輕人。鄭朝方用展覽、插畫來述說他的河岸計畫、交通政見，這證明鄭朝方最清楚新竹縣民要的是什麼，就是希望有一個好的生活環境。

鄭朝方首先向蔡英文解說，他用氣味、詩和攝影聯展，呈現新竹縣的問題與他相對應所提出的政見，像是新竹縣的垃圾山、交通亟待解決，他所提出恢復營養午餐和復興客家文化的想法。鄭也介紹展現大新竹旗艦計畫的插畫，他會結合中央的資源，與新竹市長林智堅合作，用生態工法、綠帶和運動休閒設施，打造頭前溪岸24小時城市運動光廊，他並邀請總統在插畫上簽名。

鄭朝方說，走進民進黨的那一刻，蔡主席就告訴他，「朝方，你就用你的方式來做政治工作吧，那才像你！」一路走到現在，他就是用自己的方式，結合中央、地方、媒體資源，成就一個青創互聯網。這次他參選象徵最重要的事情，就是新世代被看見，以及社會專業人士高度參與政治，這是民進黨一直在實現的民主價值。

鄭朝方說，他希望這次選舉，讓產業的力量、青創的力量透過這次選舉，讓大家看到看到不一樣的政治文化。這次，他要讓不同世代的朋友，認識甚至站出來支持。達文西說，人類的五官組成了靈魂，競選總部的政見展示已呈現視覺、嗅覺，用聽覺創作競選歌曲；接下來要恢復營養午餐實現味覺，落實政見讓大家觸摸得到，要讓新竹縣成為最有感覺的地方政府。

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