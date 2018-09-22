國民黨秋節聯誼出席踴躍 吳敦義：台商渴望返鄉參與

國民黨主席吳敦義（中，著西裝者）等黨內要角出席台商中秋聯歡晚會，和中國台商提前歡度中秋。（記者林正堃攝）

2018-09-22 23:32

〔記者施曉光／台北報導〕中秋節將至，海基會將於二十五日舉行大陸台商秋節聯誼活動，國民黨則早於今晚先辦「大陸台商中秋聯歡晚會」，總計中國大陸各地台商協會會長到場人數近九十位，出席台商約四百三十人；對於媒體詢問台商先與國民黨餐敘是否有選邊站的意味，國民黨主席吳敦義回應說，台商的心情很希望返鄉能參與這樣活動。

吳敦義表示，過去國民黨執政時期，一樣都會在端午、中秋、春節各自舉辦一場類似活動，以方便台商返鄉時參加這種「民俗重要節慶」，「這很自然」，「台商的心情也很希望返鄉能參與這樣活動」。

台企聯創會會長張漢文被媒體詢問是否擔心二十五日官方舉辦的聯誼活動，台商出席人數會比較少，他坦承，一般台商協會會長出席情況，「還是國民黨辦的活動會比較踴躍」，「因為兩岸政策對台商有點失落感」，不過他也說，「官方活動我也會去」。

媒體追問，台商出席人數變少是否受到八十五度C事件影響？張漢文說，完全無關，主要原因是受到最近中國居住證的問題影響，讓台商有點失落感，「大家心理有點障礙」。

對於蔡政府可能針對領有中國居住證的台灣人取消公民權，張漢文表示，這對台商非常刺激與衝突，台商辛苦到對岸打拚賺錢，錢還是拿回到台灣，為台灣經濟帶來正面的影響，這種作法實在講不通，他強調，領有中國大陸的居住證，不會有統戰的問題，而且居住證對台商切身利益會有很大的幫助，所以台商才會比較重視。

民黨今晚席開五十桌，除了吳敦義外，兩位副主席曾永權、郝龍斌以及前黨主席吳伯雄、台北市長候選人丁守中均到場致意。