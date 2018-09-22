中梵協議打破黨規 我駐教廷大使李世明：盼中國彈性修正一中

2018-09-22 20:29

〔中央社〕中梵簽署主教任命協議，駐教廷大使李世明今天表示，協議非常重要的意義是中共首度承認了教宗在中國天主教的領袖地位，打破了「外國勢力不得干預中國內政」的八股教條。

他說，從這個協議的簽署來看，中共展現彈性，可說是內部主張修正主義者的大勝利。

李世明指出，從這個意義來看，中共面對兩岸問題也應勇於修正違背事實的所謂「一個中國」教條，展現更大的彈性，恢復兩岸理性良性對話，才能真正有利區域與世界的和平穩定，嘉惠台灣與大陸的繁榮發展。

李世明說，中國共產黨一再強調，中國宗教與外國宗教互不隸屬，外國勢力不得干預中國內政，此次協議破天荒承認教宗在中國天主教的領袖地位，中共展現出的彈性對於在中國的其他宗教的發展也具有啟發作用，相信將逐漸促進中國的宗教自由。

不過，中梵協議在中國引起地下教會強烈反彈，李世明說，這個協議對天主教的發展，以及對中國地下教友的命運有非常重要長遠的影響，必須持續關注與祈禱。

中梵高層消息來源都表示，主教任命協議目前只涉及教務問題，沒有談到中梵建交，或觸及教廷與台灣的外交關係。

李世明表示，中梵協議主要是解決天主教在中國的教務問題，卻常被有心人操作試圖影響「台梵邦誼」，希望國人不要被刻意渲染的不實報導所誤導。