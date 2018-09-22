柯文哲台南參加論壇 直批「政治都在講幹話」

2018-09-22 19:29

〔記者吳俊鋒／台南報導〕尋求連任的台北市長柯文哲，今天下午到台南參加論壇，進行專題演說，提到就任以來的心路歷程，身為外科急重症醫師，特質之一是精確，但「政治都在講幹話」，容易形成模糊空間；而他也強調團隊的溝通與合作，但「藍綠沒有對話，只有相罵」。

2018透客論壇公益講座今天在永康舉行，邀請各領域菁英對談「台南房事，行不行」，柯P應邀分享「台北經驗」，壓軸演說，現場座無虛席。

對於媒體時事議題的採訪，柯P都予以婉拒，他以企業文化為主題，談論就任台北市長迄今的政績與點滴，還有執行計畫的魄力。

柯文哲提到，由於外科急重症醫師的文化，包含務實、對話、結果決定論，以及精確、快速、不猶豫、科學、數字，還有無差別相、吃苦耐勞等特質，擔任市長後，對於現今的政治生態與官僚心態，產生很大的衝突。

柯文哲強調自己秉持只求是非、不講黨派的原則來施政，繳出不錯的成績，更還債了540億元，減輕後代子孫的負擔。

柯文哲表示，他就任以來，每天上午7點半就開會，持之以恆，讓下屬必須及早準備，夜裡就不敢應酬，改掉一些陋習。

柯文哲指出，主政者很重要，上位行得端正，以身作則，底下就不敢亂來，就是自己吃苦耐勞的性格，加上每天緊盯，才能積少成多，完成了還債540億元的艱難任務。