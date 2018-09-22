高育仁反對同婚修民法 性平團體回嗆無助選票

對於同性婚修法，21世紀基金會董事長高育仁表達反對立場。（記者洪瑞琴攝）

2018-09-22 22:44

〔記者洪瑞琴／台南報導〕針對民進黨主張為同志婚修改民法，前省議會議長、現任21世紀基金會董事長高育仁，今（22）日參加一場「伸張教義、維護倫理、保護家庭」座談會，表達反對立場。

高育仁：無法接受為同志婚貿然修民法

高育仁強調，他已經80幾歲了，為何還要站出來發聲？就是對台灣社會現在婚姻家庭制度可能會因此改變，非常關心，擔心這會影響子子孫孫好幾代人，他對同性戀並無偏見，也尊重同志團體聲音，但無法接受政府為了同志婚就要貿然修改民法。

高育仁表示，為何僅為了少數人，就要改變多數人維護的家庭倫理制度？他還特地帶來立法院針對民法要更改修法的草案內容，「父母變尊親屬」、「夫妻變配偶」，如果這些稱謂被修改通過就糟了，他這次是以法律專家身份，為守住傳統家庭人倫價值出聲，這項議題應該是不分朝野黨派共同來檢視，無關選舉。

性平團體反諷：無助高思博選情

不過，對於高育仁的「破壞家庭倫理」說法，性平團體重砲回擊，批評高育仁走極端路線，無助於兒子高思博（國民黨提名台南市長參選人）與國民黨的選情。

台南彩虹遊行發言人林奕廷指出，高育仁批評同性婚姻會絕後、降低生育率，根本是假議題，因為不管同性婚姻是否通過，異性婚姻的家庭都還是能夠照常結婚、生子，早已存在的同性戀也會照樣地過日子，「難道同婚通過，高育仁的兒子高思博會一夜間變同性戀嗎？否則，又何來絕後？」他們呼籲高家「別擔心」，對自己跟兒子的性向「要有信心」，不需要有過多的揣測。

婚姻平權大平台台南組織專員李芝晨則表示，世代早已改變，現在台灣已經有許多同志朋友組成家庭、生下孩子延續新的家庭與生命，法律通過以前，他們就已經在此生活，讓他們可以依照民法結婚，是維護家庭跟保障下一代的最好辦法。