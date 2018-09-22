王毅指台灣破壞現狀 陸委會反嗆：中國才是亂源

2018-09-22 18:58

〔記者鍾麗華／綜合報導〕中國外交部長王毅在多明尼加訪問時聲稱，目前在「台灣地區」執政的是「一個沒有放棄台獨主張的政治勢力」，民進黨所作所為，正在破壞「兩岸同屬一個國家、兩岸關係不是國與國關係」的現狀，阻礙兩岸關係的和平發展，也侵蝕著地區的和平與穩定。對此，陸委會表示，我方不接受王毅不實的指控，中共對台粗暴行徑是傷害台灣人民情感、破壞台海與區域和平穩定的主要亂源。

日前訪問多明尼加的王毅，當地時間21日與多國外交部長瓦爾加斯舉行聯合記者會。有隨行中國官媒問到，外界指多明尼加等國與中國建交「片面改變台海現狀」，王毅作上述表示。

王毅宣稱，多明尼加與「破壞台海現狀的台灣當局斷絕關係、劃清界限，是在維護『一個中國』的國際共識，也為台海的和平發揮了積極作用」。而多明尼加等國作為主權獨立國家，完全可以自主決定自己的外交政策，其他國家無權也不應干涉。多國與中國建立外交關係「不針對任何第三方，不影響各自的外交政策，也不會損害其他國家在這一地區的傳統影響和正當權益」。

對此，陸委會表示，中國須認清一個事實，台灣主流民意並不認同其以「兩岸一中」作為台灣參與國際的前提，北京當局極盡打壓能事，來逼迫台灣接受其片面設定的政治主張，是絕對無法讓人心屈從。我政府持續捍衛國家主權尊嚴，爭取台灣參與國際社會的決心也不會改變。

陸委會指出，近年北京方面的戰略擴張，特別是不斷地破壞台海與區域和平穩定的現狀，已讓國際社會高度警戒並紛紛採取反制。我們正告中共當局勿再誤判形勢，對台採取惡意分化與施壓、加碼升高兩岸對立，這對其處置當前內外事務困局沒有助益。唯有停止對台歸責與負面作為，務實透過溝通化解分歧，才能避免讓雙方更加疏離，這也是文明、負責任的國際成員應有作為。