教室「3年雙機」承諾書 陳其邁韓國瑜都簽了

2018-09-22 19:21

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市教育產業工會今天舉行「大手牽小手，教育向前走」活動，2位高雄市長參選人陳其邁、韓國瑜都到場簽署「3年雙機」承諾書，答應當選後3年內，在高雄市中小學教室裝冷氣機和空氣清淨機。

高雄市教育產業工會指出，因應近年教室夏季高溫與冬季空污的危害，要求市長參選人於當選後，針對溫度超標的教室，及空污超標的教室，以3年時間逐步安裝冷氣機及空氣清淨機

2位高雄市長候選人韓國瑜與陳其邁，今天展現對教育的共識，先後簽署「3年雙機」的承諾書。

韓國瑜表示，只要他當選市長，市府將與製造空污的工廠協調，共同研究高雄市校園教室裝設冷氣機、空氣清淨機的經費來源，不管是一次裝機或租用，他的承諾是高雄市將在2年內完成裝設，提早1年完成。

陳其邁則說，未來將會整合國營事業資金，及市府的公務預算，1年內完成工業區、國營事業、機場周遭教室的冷氣機、空氣清淨機裝設、3年內盤點全高雄的學校及學習環境，讓所有學子，都能在健康、安全、舒適的環境，安心地學習。

韓國瑜另提出的教育政見，包括：推動校園中英文雙語教育、向校園毒品宣戰、增加公立小學附設公立幼兒園班數、加強營養午餐管理等。

陳其邁也強調，將推動雙語教學，讓英語教學延伸到國小一年級，營造沉浸式母語學習環境，在108年課綱上路後，會加入新住民語言供學生選修，並給足代理教師1年聘期，同工同酬等。

高雄市教育局表示，目前已持續協助教室加裝電扇、窗簾、氣窗、導風板等，並依學校現有環境，分期分階段設置冷氣，優先改善專科教室、電腦教室，逐年挹注經費於教室增設水霧、分離式或冰水式冷氣等設備。