為了輔選饒慶鈴 馬英九首度與吳俊立同台

國民黨台東縣長參選人饒慶鈴（右4）今天成立婦女後援會，前總統馬英九（中）與吳俊立左3）首度同台。（記者黃明堂攝）

2018-09-22 18:18

［記者黃明堂／台東報導］台東縣長參選人鄺麗貞日前泣訴前總統馬英九拒絕與她老公吳俊立同台的往事，揮淚說「我很心疼的」！馬吳同台的畫面今天實現了，不過，吳俊立挺的不是老婆鄺麗貞，而是饒慶鈴。

國民黨台東縣長參選人饒慶鈴今天先後成立婦女及原住民後援會，與前總統馬英九、台東縣長黃健庭輪番批判民進黨執政不力，呼籲大家用選票教訓民進黨。

吳俊立擔任饒慶鈴的後援會總會長，但妻子鄺麗貞也登記參選台東縣長，鄺日前在電視台受訪時曾落淚提及一段往事，2006年她參選台東縣縣長補選時，時任國民黨主席的馬英九支持她，但不讓吳俊立站在身邊，還說「拒絕黑金在我身邊」。

不過，馬英九今天在饒慶鈴婦女後援會成立大會上，與吳俊立同台為饒慶鈴搖旗吶喊。吳俊立呼籲大家集中選票支持饒慶鈴，一票都不能少，因為台東這場選舉，全國都在看，要用選票教訓執政不力的民進黨。

馬英九則說，為延續現任縣長黃健庭的「五星級縣政奇蹟」，進入選戰倒數兩個月的階段，大家一定要同心協力團結「投藍」，把饒慶鈴送進縣政府。 也只有台東繼續藍色執政，農民才可以繼續把農產品銷售到中國。

台東縣長黃健庭則說，民進黨非常重視台東選舉，劉櫂豪拿下台東代表蔡英文拿下台東，民進黨一旦翻轉台東，一定會士氣大振，台灣前途令人憂慮。

饒慶鈴表示，民進黨候選人選前一定會對選民要五毛給十塊，選前開支票，選後不兌現，民進黨候選人一旦當選，也會把台東五星級縣政打掉重練，台東就是國民黨基地，這一仗，一定要贏。

相關影音