高思博扮鄭成功 端出「大航海時代主題樂園 」政見

2018-09-22 18:37

〔記者洪瑞琴／台南報導〕中秋節前夕「逗熱鬧」！國民黨台南市長參選人高思博今（22）日在台南安平舉辦「老台南人的趴替（party）」，邀請歌仔戲名小生「郭天王」郭春美所領導的春美歌劇團，合作推出「鄭成功傳奇」，高思博並穿著古裝服扮鄭成功，提出建設台南願景，未來透過街市重建、藝文戲劇演出、嘉年華會及鄭成功渡海平台等大型歷史定目劇，打造「大航海時代主題樂園」。

高思博認為，偉大的城市都有專屬自己的一齣代表戲碼，台南也可以推出代表台南的大型歷史定目劇，結合古蹟特色，包括安平歷史街區、安平古堡、億載金城及赤崁樓等地專屬演出，讓「到台南看戲」成為一個觀光客必來台南的理由。

「鄭成功傳奇」劇情主要描述鄭成功從荷蘭人手中收復台灣，高思博身披戰甲出席宣傳，並當場邀請郭春美擔任台南市推展文化觀光的代言人。

高思博表示，過去他曾規劃過以廟宇為基礎的「天地會旅遊路線」，這次在中秋節前夕，舉辦「老台南人的趴替（party）」，上演歌仔戲，未來還將持續加碼演出。

為「找回老台南」，推廣傳統藝術表演，高思博不遺餘力，繼8月份邀請「古都布袋戲」到全巿各大廟宇、夜巿演出，現在推出歌仔戲，緊接著11月18日也將邀請客家戲曲王子李文勳推出「客家大戲」。