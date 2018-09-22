蔡英文訪竹縣曝改革艱辛 懇託鄉親力挺鄭朝方

總統蔡英文今天由民進黨新竹縣長參選人鄭朝方陪同，參訪寶山新城風糖休閒園區，直誇新城社區是運用國家資源的最佳典範，宛如桃花源。（記者廖雪茹攝）

2018-09-22 18:08

〔記者廖雪茹／新竹報導〕總統蔡英文今天由民進黨新竹縣長參選人鄭朝方陪同，參訪寶山新城風糖休閒園區，直誇新城社區是運用國家資源的最佳典範，宛如桃花源；她並透露堅持改革走得很辛苦、很孤單，但這是國家需要的方向，也是總統的責任，她沒有選擇。

蔡英文今天下午走訪新竹縣寶山鄉參觀新城楓糖休閒園區，也是寶山鄉新城社區發展協會據點；蔡總統品嚐現做的蔗糖等農特產品，直呼「好吃」。她說走進寶山，看見新城社區宛如桃花源，年輕人返鄉參與地方事務，新住民也在其中，四面八方的人一起把社區做起來，申請政府各項計畫，她感謝地方把國家的資源利用的很好。

蔡英文透露「改革真的很辛苦，但這麼辛苦的事真的要做嗎？」繼續改革得罪不少人，每次問自己這個問題，她都給自己很清楚的回答，「我沒有選擇，我必須要做下去，因為我是總統」。只有國家需要的方向，就必須要做，這是總統的責任。

蔡英文說，雖然走的孤單，但是每次出來走走，回去之後感覺都不孤單。因為社會上有許多人，平時聽不到他們的聲音、看不到臉孔，但他們是支持改革的，今日她今天看到新城社區的成果，「這些改革是值得的」。

蔡英文還說，在治理國家時，需要有好的團隊，但不只是在中央政府，地方上也很重要，所以必須有好的縣長、鄉鎮市長，了解改革的必要，知道國家的目標，跟中央政府百分百配合，她向現場民眾懇託，「如果贊成政府的改革，就選擇力挺蔡英文改革的人；我們決定要繼續走下去，努力讓台灣社會產業更發達。」

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