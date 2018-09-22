蔡英文訪竹縣曝改革艱辛 懇託鄉親力挺鄭朝方

總統蔡英文今天由民進黨新竹縣長參選人鄭朝方陪同，參訪寶山新城風糖休閒園區，直誇新城社區是運用國家資源的最佳典範，宛如桃花源。（記者廖雪茹攝）

2018-09-22 18:08

〔記者廖雪茹／新竹報導〕總統蔡英文今天由民進黨新竹縣長參選人鄭朝方陪同，參訪寶山新城風糖休閒園區，直誇新城社區是運用國家資源的最佳典範，宛如桃花源；她並透露堅持改革走得很辛苦、很孤單，但這是國家需要的方向，也是總統的責任，她沒有選擇。

蔡英文今天下午走訪新竹縣寶山鄉參觀新城楓糖休閒園區，也是寶山鄉新城社區發展協會據點；蔡總統品嚐現做的蔗糖等農特產品，直呼「好吃」。她說走進寶山，看見新城社區宛如桃花源，年輕人返鄉參與地方事務，新住民也在其中，四面八方的人一起把社區做起來，申請政府各項計畫，她感謝地方把國家的資源利用的很好。

蔡英文透露「改革真的很辛苦，但這麼辛苦的事真的要做嗎？」繼續改革得罪不少人，每次問自己這個問題，她都給自己很清楚的回答，「我沒有選擇，我必須要做下去，因為我是總統」。只有國家需要的方向，就必須要做，這是總統的責任。

蔡英文說，雖然走的孤單，但是每次出來走走，回去之後感覺都不孤單。因為社會上有許多人，平時聽不到他們的聲音、看不到臉孔，但他們是支持改革的，今日她今天看到新城社區的成果，「這些改革是值得的」。

蔡英文還說，在治理國家時，需要有好的團隊，但不只是在中央政府，地方上也很重要，所以必須有好的縣長、鄉鎮市長，了解改革的必要，知道國家的目標，跟中央政府百分百配合，她向現場民眾懇託，「如果贊成政府的改革，就選擇力挺蔡英文改革的人；我們決定要繼續走下去，努力讓台灣社會產業更發達。」

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  • 新竹縣長參選人鄭朝方今天陪同總統蔡英文參訪寶山新城風糖休閒園區說，一個成功的社會企業，就是要照顧地方社群。新城風糖用新的視野發覺更多好的事物，和他一路走來的信念不謀而合。（記者廖雪茹攝）

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