不滿遭質疑選假的 姚文智：唯有戰死、決不投降！

姚文智強調，自己在這場選舉將全力以赴，如果有人再散佈謠言，他將會有所行動。（記者楊心慧攝）

2018-09-22 16:57

〔記者楊心慧／台北報導〕過去不斷有傳言指民進黨台北市長參選人姚文智是「選假的」，姚日前接受媒體專訪時強調，再有人說他「選假的」就會提告；姚文智則認為，每到選舉就會有不少假消息出現，選舉結果也會被影響，這涉及毀謗以及選罷法，他一定會對這種謠言採取法律行動。

姚文智日前接受媒體專訪時，強調「說我是選假的，看誰敢公開說，我就告他！我一路孤軍奮戰，整合黨內，專研市政，還說『只要沒有贏就退出政壇』，這看起來像是假的嗎？」

姚文智今天上午出席不當黨產處理委員會委員楊偉中追思會，被媒體追問提告一事，姚則回應，選舉會出現很多假消息，都會影響到選情，所以他會對此採取法律行動。

「唯有戰死、決不投降！」姚文智強調，自己在這場選舉將全力以赴，如果有人再散佈謠言，他將會有所行動。

北市府研考會今天公布最新民調，有高達60.5%的民眾對台北市長柯文哲的施政表現感到滿意，姚文智下午到建國假日花市、玉市拜票，受訪時被問到相關問題，他表示，民調滿意度起起伏伏，市府自己做的就是老王賣瓜，覺得沒什麼好討論的。