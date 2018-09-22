政院擬重罰違規中資 高志鵬認須強制揭露實質受益人

2018-09-22 17:03

〔記者彭琬馨／台北報導〕為防堵中資假借外資來台投資，影響台灣企業經營權與關鍵技術，行政院規劃在本會期推動「兩岸人民關係條例」修法，對違法來台投資的中資重罰，最高可罰新台幣2500萬元。不過長期關注公司法的民進黨立委高志鵬受訪時批評，中資最常透過境外紙上公司，以僑外資名義申請來台投資，以現行法規來說多半查無不法；高志鵬說，若公司法未規定強制揭露實質受益人，很難完全杜絕中資入侵，直言「提高罰則有什麼用」。

立法院上會期在臨時會最後一天三讀通過公司法部分條文修正草案，修正條文高達148條，是近10多年來修正幅度最高的一次。其中關於實質受益人的規範，在修法過程中朝野有諸多攻防與討論，雖政院版最初草案有將實質受益人納入強制揭露範圍內，但最終因工商團體有不同意見，草案三讀時已刪除「實質受益人」字樣，揭露實質受益人則有助於政府有效掌握對公司具最終所有權、控制權之自然人的資訊。

事實上，中資透過各種間接方式入主各國企業的情況，已引起外媒關注。「日經亞洲評論」17日曾以「台灣悄然允許中國國營企業接管（take over）港口區」為題，報導中國航運龍頭「中遠集團」（中國遠洋海運集團，COSCO），今年7月已完成收購控有台、美兩地碼頭資產的香港東方海外國際（OOIL）公司。

報導稱，今年7月時投審會及交通部已經同意讓香港東方海外把台灣子公司賣給一台灣人成立的百慕達公司，名為百慕達東方海外。商業司系統查詢負責人是徐定心，同時也是中國遠洋股份有限公司（COSCO在台總代理公司）的董事長。投審會表示，交通部也知情此台灣人本來就與香港東方海外、COSCO有業務往來，認為此收購案背後沒有中資，核准此交易案。報導質疑，台灣公司法並未強制揭露最終實質受益人，如何確保徐定心資金來源不是中資？

對此高志鵬受訪時提到，根據108年度的預算書，投資審議只有800萬元的預算，卻要處理41200件投資審議案，每件案件只有不到200元，如此有限的人力和資源，怎麼有辦法好好查中資？面對刻意規避審查的中資，如果查不出來，提高罰則恐怕效果有限。

高志鵬也說，近年來中國高喊和平崛起，卻大肆介入世界各國基礎設施的建設和營運。遠在半個地球另一邊的美國政府，都會事先防範中國掌控港口的基礎設施，有強烈敵意的中國就在台灣海峽的對岸，僅僅一水之隔，台灣理當更嚴謹的檢視中國對台經濟戰的滲透。