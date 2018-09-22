「就像回家團圓！」侯友宜與嘉義同鄉會500桌博暖

國民黨新北市長參選人侯友宜今出席嘉義同鄉會活動，鄉親們熱情歡迎。（記者葉冠妤攝）

2018-09-22 16:52

〔記者葉冠妤／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今中午出席新北市嘉義同鄉會會員大會，現場席開500桌，侯友宜致詞時表示，中秋節前夕跟嘉義同鄉見面，就像回家團圓一樣，更連以台語高喊「我回到家裡來了！」現場支持者也不斷以「自己人」稱呼侯友宜，給予熱情回應。

侯友宜說，這是他人生第1次選舉，也是首度有嘉義人參選直轄市市長，他和大家有相同生活背景，從嘉義北上打拚，他和大家有一樣的願望，就是在新北市好好認真拚。

侯說，他擔任公務人員30多年來，當警察講求是非對錯，警察兄弟們一起出生入死，當新北市副市長，電玩、空污、廢棄土等人家不碰的棘手問題，到他手上該處理的就處理，國民運動中心、公共托育、托老等該建設的，他一定拚前頭，就是為了讓新北市可以越來越好。

侯友宜表示，他參選之初，新北市嘉義同鄉會的兩任理事長許明森、蔡明堂跟他說，嘉義鄉親永遠是他最大的後盾，他掃街拜票時，也常常遇到同鄉表達支持，讓他滿滿的感動，相信有嘉義人的支持，他一定當選。致詞後侯則逐桌致意，不少鄉親則搶著合影，熱情相挺。