力挺彰縣府拆碧雲禪寺 姚文智：當選後台北禁掛五星旗

2018-09-22 16:28

〔記者楊心慧／台北報導〕彰化縣二水鄉的百年古剎「碧雲禪寺」，被營造商魏明仁插上中國五星旗，當成共產主義宣傳基地，但因有部分違建，彰化縣政府打算在下週三強制拆除，昨先執行斷水斷電；未料，魏明仁竟將縣府執行勤務官員打傷。對此，姚文智表示，要為彰化縣政府拆除行動給予掌聲，未來若他當市長，台北市禁止懸掛中國五星旗！

魏明仁將碧雲禪寺當作共產主義宣傳基地，不但掛上中國五星旗，平時還會播放中國國歌。彰化縣府昨先執行斷水斷電時，魏明仁竟在警察面前將建設處董姓科員打倒在地，被當場逮捕。

姚文智今出席不當黨產處理委員會委員楊偉中追思會，被媒體問到相關議題，姚表示，中國不准台灣國旗在中國土地上出現，那台灣的土地也不該有中國五星旗，未來台北市也需在與中國對等的情況下，管制中國國旗的佈置。

姚文智指出，他過去以在立法院提案修改國旗國徽法，政府也應要有明確措施，不能讓群眾持中國五星旗在街頭上叫囂，若他當台北市長，在台北市內禁止中國五星級飄揚！

對於魏明仁將市府人員打倒在地，姚文智認為，這種行為不但無法無天，還是法律為無物，雖然他尊重言論、思想自由，但作為共產主義宣傳基地已違法。

媒體追問，過去在台北舉辦的活動，曾有遭親共人士叫囂，姚文智認為，北市府執法不應有兩套標準，遇到中國共產黨就矮半截，北市府必須強硬起來。

姚文智被問到台灣許多親共團體疑似與中國有資金往來，姚文智呼籲，對於中國透過外圍組織滲透，民進黨政府應該要強硬起來，好好處理。