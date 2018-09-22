楊偉中是大和解民主爭取者 周玉蔻落淚：不屬黨派只屬台灣

黨產會委員楊偉中在南太平洋庫克群島為救女兒，不幸溺水身亡，享年47歲。今日追思會特於台北懷恩堂舉行。（記者陳鈺馥攝）

2018-09-22 16:31

〔即時新聞／綜合報導〕行政院不當黨產處理委員會委員楊偉中，日前在庫克群島為救女兒不幸溺斃，享年47歲；楊偉中的追思會在今（22日）上午於台北懷恩堂舉行，不少政治人物出席致意。常和楊偉中上政論節目的資深媒體人周玉蔻也到場致意，她受訪時忍不住落淚，除稱讚楊偉中是大和解的勇敢民主爭取者，也認為他「不屬於任何黨派，只屬於台灣」。

綜合媒體報導，周玉蔻今出席楊偉中追思會前接受媒體採訪時，忍不住掉下眼淚，她表示，楊偉中是一位有理想、理念與堅持的最偉大的優秀年輕人，他不屬於任何黨派，只屬於台灣；楊偉中不只是媒體界的人，更是台灣這片土地上，成長出來最有人性的人，「我們會永遠記得楊偉中的精神」。

周玉蔻難過的說，新聞界的朋友聽聞楊意外消息後，大家都整夜難眠、不敢相信楊已經離開大家了。她說，楊偉中的追思會來了總統蔡英文、總統府秘書長陳菊、前總統馬英九與新北市長朱立倫、親民黨主席宋楚瑜等人，認為這不僅代表楊偉中有很多好朋友，更發現原來楊偉中才是大和解的勇敢民主爭取者，「好希望這個世界上有多點楊偉中」。

周玉蔻指出，楊偉中生前大家都不是很認識他，直到他離開了，大家才發現他有很好的家世，但他卻從來不張揚、不炫耀，因此她想對楊媽媽說聲，「你最大的幸福就是擁有楊偉中」。