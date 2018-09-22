楊偉中今告別式 藍營：關懷之殷情同骨肉，政見之爭宛如仇讎

已故不當黨產處理委員會委員楊偉中今天上午告別式，代表國民黨出席追思紀念會的國民黨文傳會代理主委唐德明在臉書發文，以當年蔣介石逝世後，張學良寫給蔣的16字輓聯「關懷之殷情同骨肉，政見之爭宛如仇讎」，表達個人所感與立場態度。（記者簡榮豐攝）

2018-09-22 16:04

〔記者施曉光／台北報導〕已故不當黨產處理委員會委員楊偉中今天上午告別式，代表國民黨出席追思紀念會的國民黨文傳會代理主委唐德明在臉書發文，以當年蔣介石逝世後，張學良寫給蔣的16字輓聯「關懷之殷情同骨肉，政見之爭宛如仇讎」，表達個人所感與立場態度。

2016年總統大選時，國民黨總統候選人朱立倫選情一片黯淡，楊偉中在1月16日投票日都還沒有開票前夕，就先遞出辭呈走人，加上2014年太陽花學運期間，他與代表國民黨參選嘉義市長的妻子陳以真一起發難，痛批馬政府驅離闖入行政院的群眾，使得藍營原本就對楊偉中頗為微詞，加上後來政治立場的轉變，經常在政論節目痛罵國民黨，以及擔任清算國民黨黨產的不當黨產處理委員會委員，都讓絕大多數藍營支持者恨入心髓。

據了解，唐德明私下對楊偉中上述過去也很有「意見」，但在高層指示下，今天上午奉命代表黨中央出席楊偉中的追思紀念會，事後在個人臉書貼文，以當年參與「西安事變」被蔣介石軟禁半個世紀的已故將軍張學良在蔣介石過世後所寫的16字輓聯，「關懷之殷情同骨肉，政見之爭宛如仇讎」，表明個人心跡。

唐德明說，雖然他與楊偉中的政治見解大相徑庭，但關懷台灣人民的心都是一樣的，文末寫下「希望偉中保佑親人，天堂安息。」