盧秀燕批台中市政 林佳龍競總反酸不了解地方建設

2018-09-22 14:42

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中巿長林佳龍競選總部新聞部主任林尚賢對於今天國民黨市長參選人盧秀燕在太平區的發言，質疑以偏頗的資訊誤導選民，空口說白話。

盧秀燕今天在太平後援會成立時，針對台中巿政提出多項批評，包括74號快速道路六順匝道、農產品外銷、取消老人健保補助、地價稅等問題。

林尚賢表示，市長林佳龍上任後，將改善大里、霧峰、太平交通列為施政重點，積極與公路總局協調，目前已規劃在六順橋附近新增一處南下上匝道，大里則新增北向出口銜接立善橋匝道，兩匝道目標111年完工，至於因應台中軟體園區聯外的大里草湖地區新增匝道，市府今年將徵收用地，預計110年底可以完工通車，相關進度都在加速進行中。

在打通振文路部分，林尚賢表示，中央補助款繼續保留金額如舊，並已有爭取到300萬元的先期規劃，目前廠商已經完成期中報告，主要作現地拆遷與都市計畫規劃，與土地取得的策略，下月初辦理審查會議，預計年底可以完成先期規劃。

此外，巿府已規劃以捷運串聯大里、霧峰、太平地區，並已獲交通部補助及編列預算配合款於107年啟動可行性研究，預計明年可完成可行性研究報告，送交通部審查。

林尚賢表示，根據台中市政府農業局資料顯示，農業發展基金自105年至目前為止，執行率至少7成以上。

市府持續推動多元產銷輔導政策，例如今年進行椪柑收購，也配合中央辦理火龍果收購加工，並提供補助金鼓勵荔枝外銷等，給農民最直接、最有效的幫助。

林尚賢表示，市府農業局每年均辦理農產品國內外行銷，主要外銷品項有文心蘭、火鶴花、荔枝、椪柑等，外銷國家包括新加坡、馬來西亞、汶萊、日本、香港等，水果外銷金額105年5286萬9010元，107年因實施外銷獎勵截至5月止已外銷金額2107萬3000元，未來將積極拓展日本、香港、美國、荷蘭等國外市場，將台中市農產品推向國際。

至於恢復老人健保補助及調降地價稅等政見，林尚賢表示，過去老人健保雖有排富卻不確實，因此市府落實排富，省下來的經費配合「托老一條龍」政策、敬老愛心卡等措施，提供老人實質照顧，嘉惠更多長輩；反觀盧秀燕的作法是走回頭路，灑錢的政策買票方式，只會增加巿庫支出，讓真正需要照顧的人無法得到妥善照顧，也有違公平正義原則。

至於盧秀燕提出調降地價稅，事實上地價稅上漲是受公告地價影響，有一定的計畫公式，公告地價佔市價的比例方面，102年度公告地價僅佔當時市價約14.12%，雖然105年公告地價在反映市價調漲後，台中市的公告地價佔市價比僅有14.61%，今年更再度調降公告地價，讓公告地價佔市價比僅13.58%，皆為六都最低。

林尚賢表示，盧秀燕身為資深立委，不可能不知道地價稅需符合公平正義原則，但盧卻開空口支票，僅一昧說要調降，根本是欺騙市民，空口白話。