國合會首屆微電影徵件 貝里斯學生奪冠

2018-09-22 13:32

〔記者彭琬馨／台北報導〕財團法人國際合作發展基金會首次舉辦的「外籍獎學金受獎生微電影徵件活動」昨舉行頒獎典禮。獲得第一名、目前在政大就讀碩士的貝里斯學生Aurel Lewis說，臺灣不只擁有優秀的教育品質、觀光資源，臺灣現在早已經是他的家，對於能獲得首獎感到意外與興奮。

代表部長吳釗燮出席頒獎典禮的次長徐斯儉致詞時表示，人力資源是國家發展的重要基石，因此臺灣致力於協助友邦及友好發展中國家的人力資源培訓。國合會從1998年起開始推動「國際高等人力培訓外籍生獎學金計畫」，20年來培育了無數具備政策規劃、技術及管理的專業人才回到他們的母國貢獻所長；徐斯儉說，這樣的合作使台灣成為國際社會中不可或缺且受尊重的成員。

此為國合會首次舉辦「外籍獎學金受獎生微電影徵件活動」，針對該會在學之獎學金受獎生或其所組之團隊，以「我眼中的臺灣」為主題，透過鏡頭引領觀眾進入他們所見臺灣的精彩與美好。參賽者包括來自貝里斯、宏都拉斯、帛琉、泰國及哥倫比亞等12國，分別就讀國內13所大學，經專業評審評選，共選出前三名及優選兩名、佳作一名。

頒獎典禮由外交部政務次長徐斯儉代表部長吳釗燮主持並頒獎，貝里斯駐華大使賀黛安（H.E. Amb. Diane Haylock）、馬尼拉經濟文化辦事處副代表艾奎諾（Mr. Carlo. L. Aquino）、銘傳大學國際副校長劉國偉、國立政治大學商學院副院長尚孝純及多位駐華使節、學校代表均應邀觀禮。

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