傳中梵將簽署主教任命協議 外交部：外交不是零和遊戲

外電報導，中國與梵蒂岡可能最快下週達成簽署主教任命的協議。我外交部今表示，外交不是零和遊戲，最重要的就是繼續維持我國與梵蒂岡長久並且穩定的邦交。圖為教宗方濟各。（路透）

2018-09-22 13:21

〔記者彭琬馨／台北報導〕外電報導，中國與梵蒂岡可能最快下週達成簽署主教任命的協議，由於主教任命一直是中梵關係間最大障礙之一，外界解讀此歷史性突破可能為雙方建交前兆。外交部今表示，外交不是零和遊戲，最重要的就是繼續維持我國與梵蒂岡長久並且穩定的邦交。

中國與梵蒂岡長久以來就主教任命一事持續對話，外電報導，簽署主教任命協議後，梵蒂岡可對中國教區主教人選表達意見，且教宗握有最後否決權，不過協議僅限主教任命，不涉及台灣議題，協議簽署後也不會公開內容。外電並引述梵蒂岡消息人士指出，教廷在外交上承認台灣。

外交部今表示，台灣與梵蒂岡分享共同的價值，在民主人權與宗教自由上有很多共識，雙方關係穩定。

外交部說，梵蒂岡與中國的對話，必然是基於對人權、宗教自由等人類共同價值的關注與正視。我國的立場是，外交不是零和遊戲，最重要的就是繼續維持我國與梵蒂岡長久並且穩定的邦交。台灣做為宗教自由的良好典範，也會持續在和平、自由等普世價值上，強化雙邊高層互訪及宗教交流合作關係，致力增進與教廷和平人道慈善夥伴關係，作為教廷及世界各國推展慈愛及促進和平不可或缺的合作夥伴。

本報昨日並報導，擁有聖騎士頭銜的副總統陳建仁也規劃下個月出訪梵蒂岡，出席已故教宗保祿六世（Pope Paul VI），以及遭暗殺的薩爾瓦多主教羅梅洛（Oscar Romero）等人的封聖典禮。