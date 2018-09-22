彰化綠能午餐10月後喊卡？ 縣府闢謠原因在於這19字

2018-09-22 13:03

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府恢復國中小學營養午餐全免，名稱也叫「綠能午餐」，近來網路社群卻流傳，全額補助的綠能午餐只到今年10月底，引發家長不滿與質疑反覆不一的政策會使人反感，對此，縣府教育處長鄧進權駁斥網傳謠言，強調政策既已恢復就會持續，不會間斷，今年有、明年也會有。

網路臉書社團流傳國小學校發給學生家長，統計全校學生吃綠能午餐的人數調查表，調查表內容書寫「目前午餐費用8月到10月底由縣府全額補助…」，不料，這19字就被外界解讀成全免的綠能午餐只能吃到今年10月底，網路留言熱烈，成為焦點話題。

記者向發出此張調查表的校方求證，校長說，是家長誤解字義了，學校讓學童可吃綠能午餐也可讓家長帶便當，尊重家長決定，從過去到現在，每學期開學會發放調查表，統計吃綠能午餐的人數，避免浪費食材，今年新學期開學維持往例作法。

這名校長表示，學校承辦這項業務的職員很用心，考量教育處核撥給學校綠能午餐經費，採一季3個月核發一次，今年8月到10月的經費，教育處在開學前就已撥給學校，這名承辦人員才在調查表上，特別用括號標註「目前午餐費用8月到10月底由縣府全額補助」，目的要讓家長安心。

該校長指出，學校給家長的註冊繳費明細，就標示綠能午餐縣府全額補助，收費金額「0」，大家用正常道理推理，註冊1學期才1次，既然開學註冊就沒收綠能午餐了，又怎麼可能在學期一半（10月底）又要恢復收費？邏輯不通嘛！

選舉將近，攸關民眾福利議題相當敏感，縣府澄清闢謠。教育處長鄧進權說，經費每季核撥，學校珍惜食才的作為，教育處很感激，但調查表上書寫補助期間難免會讓有心人見縫插針，炒作選舉話題，作法不妥。

鄧進權表示，如果綠能午餐是為了討好家長，常理來看更不可能在選舉前喊停，綠能午餐是縣府照顧學童美意，與選舉無關，教育處擔心家長誤解，已要求校方在學生聯絡簿說明清楚，避免謠言繼續以訛傳訛。

綠能稅收創造綠能午餐，縣府勾勒願景估算稅收，綠能招商投資金額1.29兆元，未來4年，施工期間將有20億到40億元印花稅收入，第5年開始營運將有38億元到75億元營業稅收，稅收優先用在教育與社福。