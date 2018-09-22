蔡總統訪苗栗 拉抬徐定禎、杜文卿

蔡英文總統訪苗，參拜慈和宮、拱天宮，拉抬徐定禎、杜文卿。圖為參拜拱天宮媽祖婆畫面（記者蔡政珉攝）

2018-09-22 12:47

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕總統蔡英文今天上午造訪苗栗縣，參拜苑裡鎮信仰中心慈和宮與通霄鎮知名宗教聖地白沙屯拱天宮。蔡英文稱讚慈和宮、拱天宮歷史悠久、香火鼎盛，也替或民進黨禮讓的無黨籍苗栗縣長參選人、頭份市長徐定禎，與轉戰通霄鎮長的苑裡鎮長杜文卿拉抬聲勢，呼籲民眾支持兩人。

蔡英文今天上午先到苑裡鎮慈和宮參拜。民進黨苗栗縣黨部主委、苑裡鎮長杜文卿則說，苑裡鎮向來是民主聖地，是民進黨在苗栗縣18鄉鎮市佔優勢之地。蔡英文也說，曾多次造訪苑裡鎮，感受到濃濃人情味。

杜文卿則提到苗栗縣人口流失狀況，並舉例通霄鎮上有台電、中油等國營事業，但人口流失超過1萬人，必須有對策振興地方。

之後蔡英文前往拱天宮，受到不少民眾歡迎，爭相拍照，蔡英文讚許拱天宮香火鼎盛，遠近馳名，讓人感受到民眾對於傳統信仰的虔誠。

結束拱天宮參拜行程後，蔡英文轉往附近餐廳與黨公職和地方政治人物餐敘。不過，卻出現小插曲，不少信眾經由拱天宮後方的海堤便道要返回通霄市區時，卻發生塞車狀況，塞了超過十分鐘。

民眾往前一望，結果是前方交通管制、疏導出現問題，等到民眾可以往前通行時，才發現員警正在不遠處餐廳指揮交通，卻未處理不到20公尺遠的狀況，讓民眾火冒三丈，痛批「現在又不是進香旺季，居然會塞車真的是第一次遇到」，直說既然總統蒞臨，警方應該繃緊神經維持交通，該做好準備。

記者前往目擊，發現的確有大批通霄警分局主管在場，卻未趨前處理。