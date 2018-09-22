鄭朝方是下一個林智堅？ 柯P：兩人不太一樣

2018-09-22 12:34

〔記者廖雪茹／新竹報導〕台北市長柯文哲今早在新竹縣力挺民國黨縣長參選人徐欣瑩，對於民進黨鄭朝方被形容是下一個林智堅，他認為「兩人不太一樣」；至於他自己，則是打算11月8日以後才請假，也會辦辯論，之前將繼續跑市政。

對於柯文哲的說法，鄭朝方回應表示，高人氣的柯市長，讓他想到柯選台北市長的時候，也被對手酸沒有從政經驗；「柯市長應該很可以體會我現在被對手攻擊沒有經驗的心情」。而徐欣瑩主席是政治老手，卻沒有把縣政監督好，過去9年的停滯，徐主席擔任過議員、立委，新竹縣的年輕人都看得很清楚，有沒有從政經驗不是重點，而是有沒有新的想法、思維，跟執行的能力。

柯文哲今早陪同徐欣瑩到竹北蓮華寺參拜，並到頭前溪騎自行車。對於內部評估這次選情，徐欣瑩表示審慎樂觀，但最近已有黑函抹黑出現，她希望各陣營正面競選，不要口水戰。她也說，柯文哲全國最高人氣的政治人物，對年輕人影響力大，她很感謝柯文哲多次到新竹縣為她加油打氣。

對於媒體詢問，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方，被形容是下一個林智堅，今日現身是否力挺徐欣瑩，對抗所謂的下一個林智堅。柯文哲認為兩人並不太一樣，林智堅在選市長之前當過議員，當柯建銘助理很久；但他隨即停止回應說，不要講別人，講自己就好。

至於關於居住證話題引發熱議，柯文哲表示，這是典型的國家的撕裂，兩岸關係很困難，「我們的戰略應該以台灣為本位、以台灣主流來思考，不受到外界影響；但我們常犯的錯誤是被牽著走，所以在戰略上被設定議題、被牽著走，這個國家戰略思考的問題；這次對岸搞居住證，我們當作綠卡來看待，而不是被迫來回應、被牽著走。」

媒體詢問是否因現任優勢不辦辯論？柯文哲說，辯論還是要辦，經內部團隊討論，他打算11月8日以後才請假，之前還是繼續跑市政，所以辯論也是11月8日以後才處理。（13:10更新）

相關影音