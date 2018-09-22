許明財「出菜」找出海口 連勝文站台

2018-09-22 12:32

〔記者王駿杰／竹市報導〕年底大選將近，國民黨新竹市長參選人許明財打出「市政總廚」口號，今天召開記者會，端出科技青創出海口、在地文化青創輔導兩項「好菜」，邀來國民黨中常委連勝文，以幽默口風替許明財站台，現場支持者掌聲不斷。

連勝文指出，新竹過去有許多科學人才與新創事業，儘管有好的構思，並做出好的發明，卻缺乏出海口，造成產品滯銷。過去新竹市號稱為亞洲矽谷，現在中國深圳反成為新的亞洲矽谷，但深圳的一切包含生態系統、學術教育、人才培育都是先向新竹市看齊，進而模仿，這足以代表新竹市模式是成功的。

連勝文表示，整個台灣若能與中國進行交流，就能打造一個出海口，這也是為何國民黨執政時期，可以幫助台灣企業解決許多問題的原因之一，無論新竹的新創產業或傳統產業，儘管可透過現代化行銷包裝向海外輸出，但沒有大的出海口，仍會對產業造成困境。

許明財今提出科技青創出海口、在地文化青創輔導兩項政見，指出他當選市長後，將積極尋找高科技青創出海口，找出境外發表銷售的平台，針對高科技青年發明家，也會積極解決「資金」、「銷售」、「管理」三大問題，並舉辦海外青創發表會。

在地文化青創輔導方面，許明財說，他將組織專業團隊，針對傳統文化產業在研發、包裝、設計上注入新印象，由青創平台傳承在地文化產業，並積極推動在地文化產業國際化。