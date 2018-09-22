囂張沒落魄的久！「五星廟」中國國歌伴阿彌陀佛將絶響

魏明仁交保後再度主持升旗儀式。（記者顏宏駿攝）

2018-09-22 12:25

〔記者顏宏駿／彰化報導〕「五星廟」主人魏明仁，昨天痛毆縣府公務員被逮捕移送，深夜以10萬交保，交保後再回「五星廟」，今早8點再度準升五星旗，他把音響開得更大聲，又剛好遇到隔壁比丘尼做早課，中國義勇軍進行曲伴著「阿彌陀佛」咒音交雜，這史上絕無僅有的「強國國歌變調曲」，中秋節後就要成為絕響。

激情高昂的義勇軍進行曲，每日迴盪在二水山區，但總是遇到隔壁正牌「碧雲禪寺」比丘尼的佛號早課，被斷電後的「五星廟」，用柴油發電，把音響開得超大聲，一牆之牆的比丘尼說，沒關係，再囂張也沒多久了！她們說，最想感謝魏明谷縣長，維護台灣和出家人的尊嚴，十足有魄力，她們一路被魏明仁欺負，終於有人替她們出一口氣，至於訟訴中的廟殿即將被拆除，她們説，這也沒辦法，「國家尊嚴較重要」。

魏明仁昨天深夜交保後就回到二水碧雲禪寺，今早又一身解放軍裝，主持升旗典禮。

有不少看熱鬧的鄉民跑來一牆之隔的鐵皮屋碧雲禪寺，他們遠眺「共匪升旗」，魏明仁也不時拿望遠鏡看到這邊，還派一名穿解放軍裝的青年「隔牆蒐證」，他見民眾未散去，索性把中共的黨愛國歌曲開得更大聲。

比丘尼在灑掃時跟記者閒聊，她們說，這一路走來，被魏明仁欺負得「有眼屎哭到嘸眼屎」，今年大初三還有一名從社頭來的香客看不下去，跑去對面苦口婆心要魏明仁不能這樣對出家人，結果她們眼睜睜看著這名好心人被魏明仁踹下台階，跌在地上還被魏明仁踩了好幾腳，但這個人「宅心仁厚」不願興訟，讓魏明仁逃過一劫。

比丘尼表示，魏明仁這種惡人就要有人治他，她們感謝縣長魏明谷出面「維護國家尊嚴」，也替她們出一口氣，她們真的很謝謝縣長。

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