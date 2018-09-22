公投與大選脫鉤？ 藍營徐耀昌開第一槍

2018-09-22 12:17

〔記者黃鐘山／台中報導〕九合一選舉11月24日投票，公投是否綁大選引起討論，國民黨執政的苗栗縣政府今日透過「中彰投苗區域治理平台」提案，建議大選與公投脫勾舉辦，並希望台中市長林佳龍在行政院會向中央表達此建議，此提案並於會中通過。

根據今日的「中彰投苗區域治理平台」會議資料，苗栗縣政府在提案中指出，公投應避免與年底選舉合辦的原因有3：首先，根據2014年地方公職人員選舉的經驗顯示，此類選舉票選張數至少5張，致票匭數也多，投開票所普遍面臨空間不足與動線安排等問題。

其次，候選人票數差距通常有限，競爭十分激烈，投開票所工作人員工作負擔已頗大；第三，公民投票權年齡與選舉權年齡有所不同，也增加名冊查對與選票發送的困難度。

因此，苗縣府今日透過中彰投苗區域治理平台提案，盼台中市長林佳龍於行政院會上，建請中選會修正相關規定，避免公民投票與地方公職人員選舉合併辦理，如確有合辦的必要性，則建議與選務工作相對單純的總統、立委選舉合辦。對此，林佳龍允諾會協助於院會轉達苗縣府提案。

「中彰投苗區域治理平台」運作至今已達成224項合作提案，像是「中彰投苗宗教場所低碳認證協議書」推動綠色環保、改善空汙；林佳龍更曾代表4縣市提出「中台灣觀光鐵道整合計畫」，搭配前瞻建設計畫，希望將軌道運輸串聯成觀光路線，促進地方經濟及就業機會。