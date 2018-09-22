林飛帆投書外媒嗆柯P 「兩岸一家親」就是承認「一中」

太陽花學運領袖林飛帆痛批，台北市長柯文哲忽略了「兩岸一家親」在中國對台統戰上的意義，誤以為援引這套論述與承認「一中政策」無關，但其實是非常致命的錯誤。（資料照）

2018-09-22 13:28

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲認同「兩岸一家親」的概念，最近被就讀倫敦政經學院比較政治學碩士班的太陽花學運領袖林飛帆痛批，柯文哲忽略了這套論述在中國對台統戰上的意義，誤以為援引這套論述與承認「一中政策」無關，但其實是非常致命的錯誤。

「兩岸一家親」為北京滲透台灣政治體制的開端

國際政論刊物《外交家》雜誌20日刊出林飛帆一篇名為「台灣會再次掉入『一中』陷阱嗎？」的投書，文中指出，「九二共識」其實就是共產黨與國民黨所包裝後的「一中政策」，而柯文哲上任不久後所支持的「兩岸一家親」、「兩岸命運共同體」，讓台北成為北京滲透台灣政治體制的開端。

林飛帆認為，柯文哲的「兩岸一家親」必須在「一個中國」框架下，才能夠進行兩岸對話，確保柯能與中國高級官員會面。雖然有些人可能認為柯的提議不是對「一中政策」的直接讓步，類似像馬政府的做法，但這種說法其實是對北京「一中政策」這一總體概念的誤解。在蔡政府和北京之間外交急凍的時代，中國對柯的提議表示歡迎，這表明「兩岸一家親」的概念被賦予了比一般人想像的更為關鍵的地位，可以說是北京滲透台灣政治的最新方案。

「九二共識」為對台主權聲明 「兩岸一家親」履行中國的民族主義

文中提到，中國政府強調兩岸之間的「親屬關係」，一直是中國遏制台灣的重要戰略，從過去的中國領導人江澤民、胡錦濤，再到現在的中國國家主席習近平都廣泛使用了這一理念，且「兩岸一家親」為習近平對台的重要策略，如果「九二共識」體現了北京對台灣的主權主張，那麼「兩岸一家親」就是在履行中國的民族主義，表明海峽兩岸只有一個國家。

林飛帆說，有鑑於台灣的地方選舉為中央政府的期中考，首都市長在兩岸關係作用的重要性，柯文哲的高人氣導致他經常被吹捧為潛在的總統候選人，北京勢必關切這此選舉。例如《央視》對柯文哲進行了正面報導，這種策略類似於之前對國民黨的宣傳，這可以說是北京方面對柯的公開支持。

大多數選民不太可能接受柯對中國的立場，但由於柯的受歡迎程度，明顯傾向於淡化對兩岸的立場，甚至連傾向獨立運動的時代力量立委林昶佐，也誤解了柯在兩岸關係中的重要性。

柯就像是過去的國民黨投胎轉世

他表示，柯有機會重新調整他對中國的立場，但他選擇捍衛、接受「兩岸一家親」的概念，認為能以一種務實的方法來幫助台灣。 儘管過去這樣的言論主要來自於國民黨，柯就像是過去的國民黨投胎轉世，它使北京更有能力滲透台灣的國內政治論述。此外，這種論點將可能會進一步混淆國際社會對台灣的看法，其中將台灣與中國鬥爭視為「家庭內部爭端」的誤解是很常見的。

柯承繼「一中政策」的理念

文章最後指出，作為一支崛起的政治力量，柯文哲承繼「一中政策」的傾向，為台灣的未來發展帶來了複雜因素，但台灣人民仍然可以通過全面審視政治領導人的立場來抵制這種傾向。忽視「兩岸一家親」的事實是北京的一個核心概念，它將讓台灣陷入無止息的統獨辯論，無助於台灣越過國內分歧。進一步構建、鞏固台灣實質上的獨立，比起「維持現狀」的模糊話語侷限自身來得重要。隨著中國威權不斷擴張，對民主世界構成前所未有的挑戰，國際社會的最佳利益是支持台灣自由獨立。